Ещё двое украинских солдат удрали в Россию

Украинские дезертиры снова ищут убежища под защитой «агрессора». В Ростовской области задержали двух солдат ВСУ, покинувших свои войсковые части – одного в Тарасовском, второго в Чертковском районе.

По сообщениию пограничного управления ФСБ России, один из них, Олег Данилюк, был мобилизован в прошлом январе из Житомира. Второй, Богдан Белозеров – из посёлка Беловодск. Они сообщили, что дезертировали сознательно, из-за нежелания служить. Причём, второго разыскивали с оружием, когда он попытался скрыться в деревне, поэтому собрал вещи и решил, что за границей ему будет безопаснее.

В середине ноября был похожий случай задержания дезертира Евгения Сергиенко, который объяснил своё бегство в Россию нежеланием воевать против соотечественников на Донбассе и попросил политического убежища.

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