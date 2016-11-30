В России подан иск для блокировки соцсети Facebook

Угрозу национальной безопасности узрел россиянин Тимур Булатов в работе социальной сети Facebook в России. О соответствующем иске от него сообщила пресс-служба городского суда Санкт-Петербурга.

Петербуржец обвиняет иностранную соцсеть в нарушении российского законодательства в части конфиденциальности личных данных граждан и в продвижении антироссийской пропаганды. Булатов утверждает, будто бы Facebook распространяет в обществе сценарии революционной смены власти, аморальности и «антисемейные идеологии», а также поддерживает межнациональную ненависть и сепаратизм. Словом, почти все те же обвинения, которые предъявляли этой соцсети украинские ультраправые, в том числе весьма высокопоставленные.

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