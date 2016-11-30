Погибшую внучку Платона Лебедева похоронили в Москве

В среду, 30 ноября, в Москве прошли похороны девятнадцатилетней внучки фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева Диану.

Девушка погибла в страшной автокатастрофе в Швейцарии в ночь на 24 ноября. Знакомые умершей девушки написали в социальной сети Instagram, что траурная церемония состоялась сегодня на Троекуровском кладбище.

Согласно последним данным внучка фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева погибла в ходе падения автомобиля BMW X6 в озеро Лугано, расположенное в Швейцарии. За рулем иномарки находился сын азербайджанского бизнесмена Азер Ягубов, он также погиб. Причины аварии не установлены.