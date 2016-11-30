Яшин: Борис Немцов всерьез боялся только Рамзана Кадырова

В среду, 30 ноября, зампредседателя партии "Парнас" Илья Яшин в ходе допроса в Московском окружном военном суде в статусе свидетеля по делу об убийстве оппозиционного деятеля Бориса Немцова раскрыл шокирующие данные.

Илья Яшин заявил, что политику постоянно поступали угрозы, а также случались хулиганские нападения на его деятельность. Как сообщает ТАСС, однажды в Ярославле в Бориса Немцова кинули яйцом, а в Москве сбросили унитаз на его автомобиль. Оппозиционер добавил, что по-настоящему Немцов боялся лишь одного человека - главу Чечни Рамзана Кадырова.

Яшин подчеркнул, что политик не исключал, что за ним ведется слежка, однако в его окружении подобные мысли считали просто паранойей.