Маруани грозиться подать на Киркорова в суд за клевету

Набирает обороты скандал, разразившийся между российским певцом Филиппом Киркоровым и французским музыкантом Дидье Маруани, лидером знаменитой группы “Space”.

Обвинениями в плагиате, выдвинутыми в отношении Киркорова, француз ограничиваться на собирается. После того, как накануне полиция Москвы задержала его в связи с заявлением российского певца о вымогательстве, Маруани намерен подать встречный иск - уже за клевету.

По словам Маруани, сумма, которую собирались ему передать Киркоров и его адвокат, была значительно меньше, чем та, о которой они договорились по мировому соглашению. Когда же он указал на это, в помещение Сбербанка, где проходила встреча, ворвались полицейские.

Французский музыкант заявил, что намерен добиваться справедливости, поскольку его задержание было незаконным, а сотрудники полиции обошлись с ним достаточно грубо - как с преступником.

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