Как хорошо быть почтальоном

Вы пишите, мы вас подождем …

Сердобольное российское общество всегда традиционно искренне сочувствовало отечественным почтальонам.

И ведь есть за что: в дождь и зной, мороз и слякоть эти люди с чудовищными брезентовыми саркофагами на плече бредут пеши (Печкин не в счет. — С.М.) по России, разнося корреспонденцию.

В этом брезентовом передвижном сейфе одинаково уютно чувствуют себя и поздравительные телеграммы, и судебные иски, и денежные переводы, и штрафные квитанции и т.д.

При средней зарплате сотрудников «Почты России» в 7-8 тысяч рублей (В Москве чуть более. — С.М.) их труд смело можно ставить в один ряд с потугами волжских бурлаков.

Но если раньше в письмоносцы шли пенсионные бабушки, чтобы хоть что-то добавить к своей пенсии, то сегодня картина иная.

Как недавно прилюдно заметил один публичный экономист: «Посмотрите, как много молодых людей трудится сегодня операторами почтовых отделений. Это говорит о том, что уровень безработицы в стране упал до самых чудовищных показателей!».

Не согласиться с этой точкой зрения нельзя. Особенно, если вспомнить, что почтальоны востребованы не только в Москве или Питере, где есть метро, автобусы и трамваи, но и в самых социально униженных закоулках России, где почтальон на сотни километров окрест – единственный источник и официальной информации, и местных сплетен.

Стоит ли говорить, что никаких надбавок «за вредность» люди этой профессии в основной массе отродясь и в глаза не видывали.

Однако не все так грустно. А именно.

С толстой сумкой на плече

Недавно (точнее 31 октября 2016 года) министр связи РФ г-н Никифоров подписал приказ о предельном соотношении зарплат директора ФГУП «Почта России» г-на Страшнова, его замов, главбуха со средней зарплатой всех остальных работяг этого архиважного для страны государственного образования.

Кто и с какого бодуна калькулировал цифры, которые своим росчерком утвердил в приказе министр связи Никифоров, мне неведомо. Возможно, этот документ министр сотворил лично сам, опасаясь всяких утечек и прослушек (чтоб не вышло, не дай бог, как с горемыкой Улюкаевым. — С.М.), но документ получился добротный и, конечно, заслуживающий того, чтобы он был озвучен в задыхающейся от нехватки денег в стране («Денег нет, но вы держитесь! … — автор цитаты — премьер Медведев. — С.М.). Итак.

Теперь, исходя из приказа министра Никифорова, глава «Почты России» г-н Страшнов обречен получать в год за свой тяжкий труд … до 120 000 000 рублей! По «десятке лимонов» в месяц.

«Не густо, конечно, — сказал бы булгаковский Воланд, — но при известной экономии на жизнь хватит». Булгаковский Воланд — это мечта самого Булгакова, обглоданного алчными и тупыми окололитературными чиновниками. А ведь и сегодня мало что изменилось.

(Впрочем, пресс-служба «Почта России» тут же истово стала опровергать ускользнувшую в массы цифру по принципу того же Булгакова: дескать, враги подбросили.) Вроде даже убедили …

Пишу эти строки под впечатлением полученного сообщения о принудительном списании с моей карты 2 000 рублей за какой-то якобы неоплаченный прошлогодний штраф ГИБДД. Если учесть, что все штрафы и иные фискальные «предъявы» государства я оплачиваю в день их получения (это можно легко проверить. — С.М.), то указанную грозную квитанцию «Почта России» по какой-то причине до моего почтового ящика просто не донесла. Как, впрочем, и некоторые другие.

Возможно, ее глава г-н Страшнов был так очарован новой строкой в графе «зарплата», что несколько ослабил контроль за остальными подчиненными. Не доглядел, в общем. Те не донесли. Я не доплатил.

Впрочем, допускаю, что здесь что-то накосячили и сами приставы, которым, как бы они ни тужились, таких зарплат, как у коллеги Страшнова, вовек не видать…

Может, обиделись. Эмоционально это понятно.

Золотые дирижабли

Одно время власти обрушились на топ-менеджеров крупных компаний, выгребающих при уходе с должности бонусы, увезти которые под силу лишь кавалькаде «КаМАзов». Эти суммы были поэтично названы «золотыми парашютами».

Но одно дело какой-нибудь углеводородный частный монстр, где хозяин и вправду барин и может распределять бабло так, как ему пожелается.

Другое дело — хилая государственная «Почта России», вошедшая в память народную пропадающими письмами, разодранными бандеролями, вскрытыми посылками, после чего качать права в отделениях связи можно пожизненно.

Здесь то за что такая бюджетная щедрость? Это уже не «золотой парашют», это уже цельный «золотой» дирижабль высшей пробы! Особо примечательно, что контроль за исполнением щедрого приказа министра связи РФ г-на Никифорова министр связи РФ г-н Никифоров … возложил лично на себя! Без комментариев.

А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Примечательно и то, что фантастическими зарплатами г-на Страшнова уже ранее занималась даже Генпрокуратура! Например, в 2013 и 2014 годах говорят, что проверяющие просто возмутились количеством нулей в его ведомостях.

Перейдя в «Почту России» из компании Tele2, он, конечно, оговорил себе зарплату, которую Минсвязи хоть и попытался, но так и не смог согласовать даже с правительством! Видимо, числовой ряд вызвал зависть и у главных рулевых Белого дома. Не исключаю, что и у бывшего тогда министра экономики Улюкаева. (Если это так, честь ему и хвала. Хоть и с опозданием. — С.М.). Тем не менее цифра все же материализовалась в виде ведомости.

Сами почтовики зарплату босса не комментируют, что понятно: свою потеряешь! Аппарат вице-премьера Дворковича, кто контролирует в правительстве «Почту России», тоже ушел в «несознанку», что в принципе тоже можно объяснить: по недавним официальным сообщениям сам вице-премьер тоже находится в какой-то «оперативной разработке»!

А если принять во внимание тот факт, что именно Белый дом уже несколько лет пытается акционировать ФГУП «Почта России», то в данном случае расхожая поговорка «Молчание – золото» может как раз превратиться в таковое по-настоящему! И, возможно, с весьма высокой пробой. Помолчим?

От редакции. И все же Генпрокуратура в ситуацию вмешалась. Даже несмотря на то, что бонус г-ну Страшнову под давлением общественности снизили со 120 млн. аж … до 95 млн. рублей, что, конечно, ставит под сомнение его экономическую независимость. Под какое сомнение теперь ее поставит и Генпрокуратура, узнаем из их пресс-релизов.

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