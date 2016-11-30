Администрация больницы в Камчатском крае на треть урезала зарплату сотрудникам

В редакцию «АН» пришло письмо от нашего постоянного читателя, в котором он рассказал о катастрофической ситуации, в которой оказались сотрудники Елизовской районной больницы Камчатского края.

Как сообщает читатель, не так давно администрация больницы пошла на сокращение зарплаты своим сотрудникам. В результате этого шага персонал медучреждения стал получать меньше на 30-35%. Тем же, кто высказал недовольство сложившейся ситуацией, пригрозили увольнением, даже несмотря на то, что на Дальнем Востоке наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Поскольку найти достойную специалиста работу на Камчатке непросто, большинство сотрудников больницы теперь откровенно боятся за свои рабочие места.

При этом вопрос ухудшения благосостояния не коснулся руководства больницы: супруга главврача арендует у него самого помещения для косметической клиники, которой он же сам и руководит.

Министр здравоохранения Камчатки, посетивший больницу, предпочел пообщаться с начальниками отделений вместо того, чтобы побеседовать с рядовыми сотрудниками и узнать у них, как обстоят дела с заработной платой.

В результате сложившаяся ситуация не может не сказываться на качестве услуг, которые оказывает больница.