Имя собственное

Народная забава «переименования» входит у волгоградцев в привычку. Теперь они делят шкуру неубитого медведя - собирают подписи под петициями с требованиями переименовать ещё недостроенный стадион «Волгоград-Арена».

Едва утекла в песок инициатива поменять имя волгоградскому аэропорту Гумрак, как некоторых жителей города будоражит новая идея – переименовать строящийся к ЧМ-2018 стадион. Сейчас он называется «Волгоград Арена». Напомним, попытки придумать оригинальное имя уже были. Но оргкомитет чемпионата согласовал с ФИФА, что названия восьми стадионов из двенадцати будут совпадать с именами городов расположения. До проведения футбольного праздника и во время него спортивные объекты будут иметь официальное название. Что не отменяет возможности поменять его после ЧМ.

Смерть кубинского лидера Фиделя Кастро отозвалась в Волгограде идеей дать его имя будущему главному спортивному сооружению города. В петиции говорится, что «Волгоград лидер кубинской революции посетил в 1963 году. Его с восторгом встречали десятки тысяч горожан. Он посетил Волжскую ГЭС, Мамаев курган и выступил на заполненном Центральном стадионе. Теперь стадион снесен и на его месте строится новый – «Волгоград Арена», на котором пройдут матчи группового турнира ЧМ-2018. Мы просим губернатора Волгоградской области переименовать после окончания чемпионата мира стадион «Волгоград-Арена» на стадион им. Фиделя Кастро. Таким образом, мы, волгоградцы, отдадим должное памяти великого исторического деятеля и способствуем развитию добрых отношений между Россией и Кубой. Волгоград же в свою очередь подтвердит звание столицы народной дипломатии».

Но уже через день была организована другая петиция, под которой стали собирать подписи за присвоение стадиону имени первого губернатора Волгоградской области Ивана Шабунина. Инициаторы аргументируют свою идею тем, что Шабунин внёс огромный вклад в дело развития спорта. «В условиях тяжелейшего дефицита бюджета начала 90-х тем не менее изыскивались средства на финансирование и развитие спорта в регионе, – говорится в тексте обращения. – Именно со временем его губернаторского срока связаны одни из наиболее выдающихся достижений волгоградских спортсменов. В частности, именно на этот период пришелся расцвет волгоградского футбольного клуба «Ротор». Серебро чемпионата России 1993 и 1997 годов. Бронза чемпионата России 1996 года. Финалист Кубка России 1995 года. Финалист Кубка UEFA Intertoto 1996 года. Волгоградскими спортсменами завоеваны многочисленные медали на Олимпиадах 1992 года в Барселоне (семь золотых; две серебряных; две бронзовых) и 1996 года в Атланте (пять золотых, пять серебряных, три бронзовых). Память об этом периоде до сих пор живет в сердцах волгоградцев и жителей Волгоградской области».

Такая страсть к переименованиям, как в Волгограде, не замечена ни в каком другом городе. Разве что у наших соседей незалежного государства.

Ирина БУДНИКОВА