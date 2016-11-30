Москвич уже почти полгода паркует у своего дома вертолет

Как известно, многим жителям многоэтажек не по душе даже обычные легковые автомобили, которые владельцы оставляют под окнами квартир. Неудивительно, что целая волна негодования обрушилась на москвича, который припарковал у своего дома в центре столицы… вертолет.

Как сообщается, мужчина пытается продать воздушное судно Gazelle SA341 уже около полугода. Но все безуспешно. Он практически ежедневно возит вертолет на смотрины к очередным покупателям. А потом снова оставляет его у подъезда, сообщает life.ru.

Однако местные жители, похоже, мириться с этим не намерены. Они устроили настоящие гонения на владельца воздушного судна в соцсетях. Как сообщается, такие вертолеты состоят на вооружении целого ряда стран. Однако москвичу принадлежит гражданский вариант транспортного средства.