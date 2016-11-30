30 ноября в администрации Ленинского района в Кирове в рамках Школы Союза садоводов России состоялось очередное заседание Клуба цветоводов.

Занятия для тех, кто на своих участках не только выращивает овощи и ягоды, но и создает яркие цветники и клумбы, начали проводится три года назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы РФ Олега Валенчука.

Зал, рассчитанный на 240 посадочных мест, с трудом вместил всех желающих. Такой интерес не удивителен, ведь многие садоводы действительно уделяют большое внимание и отдают самые лучшие места на участке именно цветам. Особенно тем, которые наименее прихотливы и цветут в течение всего сезона.

- Чтобы ваш цветник был пышным и ему завидовали все соседи, достаточно знать секреты агротехники растений, которые на нем растут, — рассказывает преподаватель Школы Лариса Константинова. — Часто приходится слышать: «Эти цветы очень прихотливые, поэтому я даже не берусь их выращивать». На самом деле, все гораздо проще, чем кажется. Просто, некоторые цветы каждую осень необходимо выкапывать, другие неплохо переносят морозы. Для некоторых предпочтительнее солнечные места, а другие могут расти только в тени. Вот именно эти секреты я и расскрывают на своих лекциях.

Кстати, цветы на участке — это не только эстетическая красота, но и защита. Если знать их особенности и с умом размещать, то они будут защищать овощные грядки от различных болезней и вредителей.

- К сожалению, болеют и сами цветы, — жалуется садовод с большим стажем Любовь Ивановна. — Никак не получалось у меня вырастить астры, хотя и цветок не прихотливый. А в прошлом году на занятиях узнала, что не растут они на зараженных почвах. Продезинфицировала, как научили, и такие цветы шикарные выросли!

Также цветоводы попросили лектора рассказать о способах размножения декоративных кустарников.

- У меня такая красивая гортензия, а как ее развести — не знаю, — сетует Тамара Павловна. — Видимо специально селекционеры об этом никому не рассказывают, чтобы все за ними в магазин ходили.

Школа садоводов всегда идет на встречу своим ученикам и многие лекции читаются именно на те темы, которые выбрали сами слушатели. Поэтому уже 7 декабря все желающие смогут узнать об агротехнике декоративных кустарников, а 14 декабря лекторы раскроют секреты шикарных садовых роз, без которых сегодня обходится редкий участок.

Занятия пройдут в актовом зале администрации Ленинского района. Начало в 10:00.