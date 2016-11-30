Чумачечая осень

Карантинные меры в связи с вирусом чумы свиней начали действовать на территории Иловлинского и Михайловского районов Волгоградской области.

С назначением губернатора Андрея Бочарова два с половиной года назад местные фермеры облегченно вздохнули: карантинные посты, введенные с заявленной африканской чумой, стали снимать. Но нынешняя осень снова отметилась объявлениями о вспышках этой инфекции. Причем, уже даже в холодное время года и даже на территории свиноводческого комплекса.

Ранее было известно, что вирус свирепствует при плюсовых температурах и на частных подворьях. А так же, что агрохолдинги, имеющие в отличии от фермерских хозяйств высокий уровень биологической защиты, от этой напасти ограждены. Но на прошлой неделе сначала обнаружился очаг африканской чумы свиней на репродуктивной площадке одного из крупнейших свиноводческих комплексов региона - «Краснодонском» Иловлинского района. Чуть позже вирус был выявлен и в одном из личных хозяйств в поселке Реконструкция Михайловского района.

В настоящее время работа площадки в «Краснодонском» полностью остановлена, предполагается уничтожение всего поголовья кабанов-производителей - более чем пяти тысяч животных. Забой свиней на личных подворьях жителей Иловлинского района пока не предполагается, но карантинные меры, в том числе на ограничение перевозки животных, будут действовать. Поголовье свиней истребят и в пятикилометровой зоне посёлка Реконструкция Михайловского района. Все помещения и транспорт зоны пройдут дезинфекцию. Во второй угрожаемой зоне на территории городского округа Михайловка на полгода установлены ограничения на ввоз и вывоз животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

Георгий ЛОМОВ