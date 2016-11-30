«Красному» — 118: традиции в чести

В пятницу вечером в вестибюле «Царицынской оперы» было как никогда многолюдно. Больше всего гостей собиралось возле трёх ярко-красных цифр, из которых складывалось внушительное число «118». Именно столько лет исполнилось комбинату «Красный Октябрь» — и именно по этому поводу в одном месте в одно время оказались многие сотрудники предприятия. Лучшие из лучших, заслуженные из заслуженных — то был их день.

Молодым — дорога

Торжественный концерт начался с исполнения гимна «Красного Октября»: при его первых звуках со своих кресел встали даже ветераны предприятия, которым возраст и здоровье не позволяют лишнюю минуту проводить на ногах, — однако тут они сочли своим долгом подняться. «Живи и процветай» — тот фрагмент гимна, который прошлые поколения адресуют не только заводу, но и поколению нынешнему, а слово «долг» — едва ли не самое важное для каждого работника, приди он сюда в 1946-м или в 2016-м.

— Я хочу прежде всего поблагодарить всех сотрудников предприятия за самоотверженный труд. Продолжайте в том же духе, развивайтесь, радуйте свои семьи. Мы должны правильно анализировать очередной прожитый год, понять, каковы положительные моменты нашей деятельности, а от чего стоит избавиться. Нам важно постоянно повышать квалификацию, оптимизировать затраты и правильно воспитывать тех, кто только вливается в коллектив, — сказал в приветственном слове со сцены исполнительный директор «Красного Октября» Вадим Лейбензон.

По словам руководителя, для эффективного развития металлургическому гиганту необходимо с особым вниманием относиться к специалистам младше 25 лет, приходящим на работу: до этого возраста их легко обучить и встроить в уже существующую систему ценностей предприятия. Ставка на молодежь — тот вектор, который он назвал ключевым. «Конкуренция на рынке спецстали России и мира на сегодня очень плотная, и нам было очень приятно услышать на выставке «Металл-Экспо 2016» в Москве массу предложений сотрудничать с заводом, видеть множество делегаций и представителей потенциальных заказчиков», — поделился Вадим Александрович впечатлениями о недавней поездке на крупнейшую отраслевую экспозицию.

Лучшие по профессии

Заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков подчеркнул, что завод за годы своего существования прошел через многочисленные взлеты и падения, но смог справиться со всеми трудностями и сегодня успешно работает на российском и зарубежном рынках.

— Продукция «Красного Октября» востребована во всех отраслях народного хозяйства: авиа- и машиностроение, энергетический и оборонный комплексы не обходятся без вашей продукции. Благодаря огромным вложениям в модернизацию и новейшие технологии предприятие вышло на новый уровень, — заметил Роман Сергеевич. По данным возглавляемого им комитета, продукция комбината экспортируется в 30 стран мира, и общая доля экспорта составляет порядка 30% — а учитывая широчайшую номенклатуру марок стали и профилей проката, это действительно огромные цифры. При этом доля предприятия на российском рынке производства нержавеющих марок стали превышает 50%.

Главными героями праздничного вечера стали победители конкурса «Лучший по профессии», возрожденного в 2014 году. Директор по технологии и качеству Сергей Петров вручил памятные подарки, дипломы и денежные премии тем людям, которые зарекомендовали себя первоклассными специалистами. В номинации «Нагревальщик металла» победителем стал Сергей Козьменко (обжимной крупносортный цех), в категории «Термист проката» — Сергей Иванов (цех отделки металлопроката), по направлению «Огнеупорщик на горячих работах» признание заслужил Андрей Мартынов (электросталеплавильный цех-2), а в номинации «Обработчик поверхностных пороков металла наждаком» — представительницы трех разных цехов: Ирина Насонова (ОКЦ), Елена Осыковая (ЦОМП), Наталья Больдюсова (ЭСПЦ-3), а также Александр Фролов из листопрокатного цеха.

— Мне было приятно принять участие в конкурсе такого рода, особенно потому, что моя профессия очень редкая — даже не уверен, что такая есть на других предприятиях. Я окончил Волгоградский энергетический колледж, а на «Красный Октябрь» пришел в 2005 году почти случайно, и сейчас доволен своим местом, доволен зарплатой, — рассказал о себе и своей награде нагревальщик металла 6-го разряда Сергей Козьменко.

Династии и новые герои

Другим трогательным и значимым для собравшихся моментом торжества стал выход на сцену представителей двух династий краснооктябрьских рабочих: Игнатьевых, чей общий трудовой стаж составляет более 308 лет, и Калачевых-Фастовых, в сумме проработавших на заводе свыше 85 лет. Они получили подарки из рук исполнительного директора и удостоились аплодисментов забитого до отказа зала: поразительно видеть среди коллег родственников тех людей, которые приходили работать на завод еще до войны, совсем в другую эпоху!

Прочная связь поколений и сохранение традиций — то, чем «Красный Октябрь» гордился всегда, и в тяжелые годы, и в благополучные. Потому неизменным остается чествование ветеранов — особенно когда имеют место поразительные совпадения: в день рождения предприятия, 25 ноября, свой 90-летний юбилей отметил бывший работник предприятия Николай Петрович Безуглов. Ветерана поздравили с почетным юбилеем, передав слова глубокой признательности и благодарности.

Настоящей интригой вечера стало вручение уникальных корпоративных наград «Память сердца», сделанных из металла руками самих заводчан. Стальное сердце, внутри которого сияет огненно-красный логотип предприятия, получили четверо заслуженных работников предприятия: Анатолий Данилович Левин, Владимир Васильевич Белоножкин, Владимир Иванович Белозеров, Владимир Сергеевич Молоканов.

Как сам завод служит «стальным сердцем» Волгограда, так и ветераны — основа основ предприятия. Помнить об их заслугах — долг современных работников, а помогает в этом действующий при комбинате музей.

— Сегодня музей «Красного Октября» получил удивительный подарок от проектно-конструкторского отдела — чертеж мартеновской печи и железнодорожной полосы 1898 года, то есть года пуска завода. Документ этот, утратив актуальность, стал бесценным свидетельством истории — для нас очень важно сохранять подобные вещи, и приятно, что другие отделы не просто списывают такие бумаги, а передают на хранение, — поделилась новостью директор музея «Красного Октября», кандидат исторических наук Наталья Болдырева.

Продолжают, конечно, возникать и новые традиции: например, в 2016 году на предприятии прошел уже третий чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», полюбившийся многим работникам. Дипломами, медалями и переходящей совой были награждены победители этого турнира, проходившего в четыре этапа: команды «Золотой стандарт» (технологическое управление комбината), «Пять терабайт» (дирекция по информационным технологиям) и «Технический прогресс» (техническая дирекция). Лучшим игроком года была признана сотрудник дирекции по информационным технологиям Галина Слепенцева, а специальный приз самому опытному знатоку получил Валерий Георгиевич Кнохин, советник директора по технологии и качеству.

В ходе вечера гостей радовали яркими танцевальными и вокальными номерами коллективы и исполнители из Волгограда, Москвы и других городов. Атмосфера семейного праздника — вот чем этот вечер запомнится всем. А через год будут новые герои, новые эффектные номера и новое число, возле которого можно будет сфотографироваться: 119.

Андрей ВОРОШИЛОВ