Минобороны опубликовало уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”

В официальной группе Министерства обороны России, запуск которой состоялся сегодня в социальной сети “ВКонтакте”, были опубликованы уникальные съемки применения новейшего комплекса разведки, управления и связи “Стрелец”.

У пользователей “ВКонтакте” появилась возможность увидеть видеозапись о действиях разведывательных подразделений, использующих новейшие комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», интегрированные в систему боевой экипировки военнослужащих «Ратник». Комплекс обеспечивает идентификацию обнаруживаемых объектов, вычисляет координаты их местоположения, а также передает данные для точного и эффективного огневого поражения.

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