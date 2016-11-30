Шойгу договорился о сотрудничестве с Азербайджаном, Таджикистаном и Арменией

Министр обороны РФ провел сразу несколько важных встреч в странах ближнего зарубежья. Он встретился с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым, а также со своими коллегами из Таджикистана Шерали Мирзо и Армении Вигеном Саргсяном. Прежде всего, речь шла об усилении сотрудничества для борьбы с международным терроризмом.

В Азербайджане удалось договориться о взаимодействии двух стран для обеспечения порядка в районе Каспия. По словам Шойгу, именно это может оказать положительное влияние на стабильность в регионе. С Таджикистаном была достигнута договоренность о поставках военной техники, что также позволит сохранить спокойствие на территории страны, а также защитить афганскую границу. Что касается Армении, то было принято решение создать объединенную группировку войск, которая будет задействована в случае необходимости.

Также Сергей Шойгу сообщил, что страны будут активно сотрудничать в сфере образования. Он пообещал обеспечить возможность подготовки кадров в российских учебных заведениях.