Количество зарегистрированных в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома» пользователей превысило в Приволжском федеральном округе 1,5 млн. Прирост базы клиентского сервиса в 2016 году составил более полумиллиона.

Заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин, связывает рост популярности сервиса с качественными изменениями в обновленной версии ЕЛК, которая была представлена абонентам компании в мае 2016 года.





«Особенно интенсивный рост числа регистраций наблюдался с момента запуска обновленной версии личного кабинета, когда сервис получил новый дизайн, стал более функциональным и удобным. Если в среднем еженедельный прирост в 2015 году не превышал 5 тыс., то к концу 2016 года он увеличился более чем в два раза и составил почти 11 тыс. Значительный приток абонентов мы получили благодаря появлению в личном кабинете нового канала поддержки абонентов – онлайн-консультаций. Теперь пользователи круглосуточно в режиме реального времени могут задавать вопросы об услугах, тарифах и акциях, получать разъяснения по начислениям, обращаться по поводу технической поддержки и тут же получать ответы», – пояснил Алексей Ивонин.





За период работы онлайн-чата (с июля текущего года по ноябрь) операторами колл-центра принято свыше 28 тыс. обращений клиентов, из них порядка 12 тыс. запросов поступило через мобильный личный кабинет. Высокую оценку новому каналу взаимодействия с компанией по завершении сеанса общения поставили свыше 75% клиентов. Индекс удовлетворенности составляет 85%, что свидетельствует о доверии и лояльности пользователей к онлайн-сервису.





Основную долю пользователей федеральной информационной системы в ПФО составляют абоненты услуг доступа в сеть Интернет и Интерактивного ТВ – свыше 80%, чуть более 10% – пользователи телефонии.







Единый личный кабинет и его мобильная версия – это персональный онлайн-офис «Ростелекома», который в круглосуточном режиме позволяет клиенту самостоятельно решать множество задач по управлению домашними услугами связи (телефон, интернет, телевидение) без участия оператора: получать информацию о текущем балансе, контролировать начисления и платежи, осуществлять оплату услуг связи без комиссии, настраивать «Автоплатеж», подключать тарифы и опции, участвовать в бонусной программе и другое.Всего на территории России в Едином личном кабинете «Ростелекома» зарегистрировано более 9,5 млн абонентов, мобильным приложением «Мой Ростелеком» пользуется свыше 1,5 млн человек. Регистрация в ЕЛК производится на ресурсе lk.rt.ru или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком» (доступно в AppStore и Google Play).