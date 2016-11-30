СРОЧНО
|13:54  В Кремле ждут разъяснений по поводу заявления Эрдогана по Сирии |12:59  Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать |12:52  Сборная России по мини-футболу стала лидером обновлённого рейтинга УЕФА |12:42  СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого |12:09  Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку |12:09  Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред |11:56  В Уфе горит административное здание |11:28  В московском детском доме воспитатель жестоко избил сироту |10:45  Минск направил Москве предложения по оплате поставок газа и нефти |10:22  Пропавший месяц назад чемпион России по стендовой стрельбе найден мертвым |29.11 23:44  Медведев заявил, что вода в домах останется горячей |29.11 22:15  Американская пассажирка на ходу выпрыгнула из самолета |29.11 21:57  Лавров рассказал об итогах встречи министров «нормандской четверки» |29.11 19:44  СМИ: бразильская команда полетела не своим рейсом |29.11 19:04  ЧП под Курском: поезд слетел с рельсов и опрокинулся |29.11 17:16  15-й тур РФПЛ: невероятный камбэк «быков», «Спартак» – чемпион первого круга |29.11 16:42  Порошенко о войне с Россией: Есть вещи пострашнее Чернобыля |29.11 15:41  В Брянской области друзья нарушителя избили полицейских и расколотили их машину |29.11 15:37  Экономисты: россияне стали беднее, чем пять лет назад |29.11 14:32  За минувшие сутки в Москве произошло более тысячи ДТП |29.11 14:32  Борьба за мировую шахматную корону перешла в тай-брейк |29.11 14:15  Жительницу Урала едва не разорвали лайки, когда та спасала своего пса |29.11 13:28  Минобороны РФ: Западные коллеги слепнут, когда оценивают обстановку в Алеппо |29.11 13:26  Священник на BMW, задавивший пешехода, объяснился |29.11 12:59  Bellator запретил Харитонову проводить бой 3 декабря в России |29.11 12:33  В Москве неизвестный расстрелял троих человек |29.11 12:32  Когда доходы переходят в отходы |29.11 12:17  Власов: опасаться следует только взрывных резких атак Чахкиева |29.11 11:49  Снегоуборочный автомобиль насмерть сбил москвичку |29.11 11:38  Боец Франциско да Силва Безерра прилетел в Россию для боя с Харитоновым

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество

За преследование бизнеса в России будут сажать в тюрьму

30 ноября 2016, 12:39 [ «АН-онлайн» ]

За преследование бизнеса в России будут сажать в тюрьму
Фото: pixabay.com

Депутаты думских фракций заявили, что они поддержат президентский законопроект, усиливающий уголовную ответственность за преследование бизнесменов, во втором и третьем чтении. По мнению парламентариев, настало время положить конец давлению на предпринимателей.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «заказными» уголовными делами. В последнее время это стало носить массовый характер. Имеются в виду дела, которые возбуждаются с целью того, чтобы оказать давление на предпринимателей. Как правило, такие дела не доходят до суда, однако имеют весьма плачевные последствия. Бизнес либо разваливается, либо ему наносится серьезный урон, отмечает ТАСС.

Теперь за такие нарушения будут строго наказывать. Если бизнес закрылся или ему нанесли ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей, то виновные рискуют оказаться за решеткой. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как считают депутаты, такие меры благотворно скажутся не только на деятельности конкретных предпринимателей, но и на развитии бизнеса в целом в стране.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Минобороны опубликовало уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”

Минобороны опубликовало уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”

В официальной группе Министерства обороны России, запуск которой состоялся сегодня в социальной сети “ВКонтакте”, были опубликованы уникальные съемки применения новейшего комплекса “Стрелец”.

//Общество

За преследование бизнеса в России будут сажать в тюрьму

За преследование бизнеса в России будут сажать в тюрьму

Думские фракции заявили, что они поддержат законопроект об усилении уголовной ответственности за преследование предпринимателей. Данные меры предложил президент, чтобы в стране прекратили «кошмарить» бизнес.

//В мире

На Украине призвали страны Запада внести Охлобыстина в черный список

На Украине призвали страны Запада внести Охлобыстина в черный список

Реакция Украины на получение Охлобыстиным гражданства ДНР не заставила себя ждать. Едва артисту вручили паспорт гражданина республики, как в Раде призвали ряд стран внести его в черный список.

//Общество

В соцсети “ВКонтакте” появилась официальная страница Минобороны

В соцсети “ВКонтакте” появилась официальная страница Минобороны

Пользователи соцсети “ВКонтакте” теперь смогут узнавать самую актуальную информацию о деятельности Министерства обороны России, о новейшей технике и вооружении в официальной группе ведомства.

//Происшествия

Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку

Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку

В вещах погибшего Владислава Лошакова нашли его последнее послание. В своей записке 20-летний чемпион России по стрельбе объясняет, почему решился на самоубийство, а также просит никого не винить в его смерти.

//Происшествия

В московском детском доме воспитатель жестоко избил сироту

В московском детском доме воспитатель жестоко избил сироту

Как сообщается, поводом для происшествия послужило то, что ребенок начал ужинать без разрешения. Задержанный воспитатель не стал отпираться и во всем сознался. При этом он объяснил, почему так поступил.

//Общество

Полиция отпустила Дидье Маруани и извинилась перед ним

Полиция отпустила Дидье Маруани и извинилась перед ним

Французский музыкант Дидье Маруани, который был задержан накануне в Москве в связи с заявлением о вымогательстве, поданным Филиппом Киркоровым, уже отпущен из полиции. Музыканту были принесены извинения.

//Общество

Охлобыстину вручили паспорт гражданина ДНР

Охлобыстину вручили паспорт гражданина ДНР

Известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин выразил намерение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сегодня глава республики вручил ему паспорт гражданина ДНР.

//Спорт

СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого

СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого

Российский футбольный клуб ЦСКА предупредил белорусского специалиста Виктора Гончаренко о возможном назначении его на пост главного тренера команды в случае отставки нынешнего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

//Политика

В Кремле ждут разъяснений по поводу заявления Эрдогана по Сирии

В Кремле ждут разъяснений по поводу заявления Эрдогана по Сирии

В Кремле надеются, что в ближайшее время турецкий лидер Реджеп Эрдоган даст разъяснения своему сделанному накануне громкому заявлению об истинных причинах участия Турции в сирийском конфликте.

//Общество

Стрельбы над Крымом могут привести к открытой конфронтации Украины и России

Стрельбы над Крымом могут привести к открытой конфронтации Украины и России

РФ уже высказала свое отношение к учениям, которые «незалежная» планирует провести в воздушном пространстве нашей страны, назвав их провокацией. Теперь всех волнует вопрос: а что за этим последует.

//Новости ADWILE

//В мире

Российские военные медики отправились на помощь жителям Алеппо

Российские военные медики отправились на помощь жителям Алеппо

Среди специалистов, посланных сегодня в Сирийскую Арабскую Республику, в частности, находятся педиатры и акушеры. Госпиталь, в котором будут лечить сирийцев, располагает всем необходимым набором лекарств.

//Общество

Шойгу договорился о сотрудничестве с Азербайджаном, Таджикистаном и Арменией

Шойгу договорился о сотрудничестве с Азербайджаном, Таджикистаном и Арменией

Министр обороны РФ провел ряд встреч со своими коллегами в странах ближнего зарубежья. Сергею Шойгу удалось достичь договоренностей о совместном военном сотрудничестве. Речь шла о борьбе с терроризмом.

//Происшествия

Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать

Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать

Родители считают, что их сын лишился жизни по вине врачей. Они рассказали, что вызвали «скорую», когда ребенку стало плохо. Однако медики не стали оказывать помощь, сославшись на другой, более срочный вызов.

//В мире

У берегов Бенина захвачено судно, на борту которого могут быть россияне

У берегов Бенина захвачено судно, на борту которого могут быть россияне

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что у берегов Бенина было захвачено судно, на борту которого могут находиться восемнадцать граждан России, а также двое украинцев.

//Спорт

Сборная России по мини-футболу стала лидером обновлённого рейтинга УЕФА

Сборная России по мини-футболу стала лидером обновлённого рейтинга УЕФА

Команда России по мини-футболу поднялась на две позиции и возглавила обновлённый рейтинг сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне опередили прежних лидеров - команды Испании и Италии.

//В мире

Советник Трампа предлагала наградить Путина Нобелевской премией мира

Советник Трампа предлагала наградить Путина Нобелевской премией мира

СМИ разыскали статью Кетлин МакФарленд, советника избранного президента США Дональда Трампа, в которой она высказывалась за присуждение российскому лидеру Владимиру Путина Нобелевской премии мира.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Численность бедных в Иркутской области к концу года по прогнозам составит 20,9%

Численность бедных в Иркутской области к концу года по прогнозам составит 20,9%

Численность бедных в Иркутской области увеличилась с 18,6% в 2014 году до 20,5% в 2015, а 2016 году, по прогнозу, составит 20,9%. Об этом заявил председатель объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин.

//В мире

При землетрясении в Польше в шахте завалило горняков, двое погибли

При землетрясении в Польше в шахте завалило горняков, двое погибли

Землетрясение магнитудой 3,4, произошедшее накануне в Польше, стало причиной гибели по меньшей мере двоих горняков в шахте “Рудна” - одним из крупнейших европейских предприятий по добыче медной руды.

//Экономика

Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред

Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред

Мэр Черемхово Вадим Семенов заявил о неготовности Иркутской области быстро и безболезненно перейти на газ и чрезмерной дороговизне этого процесса как для региона, так и для предприятий.

//Происшествия

В Уфе горит административное здание

В Уфе горит административное здание

Пожарные города Уфы ведут борьбу с огнем, охватившим административное здание, расположенное на улице Аксакова. Ведется эвакуация людей из здания. В данный момент сообщается о семи пострадавших.

//В мире

Правозащитники: ряд мировых брендов используют сырье, добытое детским трудом

Правозащитники: ряд мировых брендов используют сырье, добытое детским трудом

Международная правозащитная организация сообщила, что в продукции многих крупных производителей используется пальмовое масло. Оно добывается на индонезийских полях посредством эксплуатации детей.

//Общество

В Минкомсвязи прокомментировали сообщения об уходе YouTube из России

В Минкомсвязи прокомментировали сообщения об уходе YouTube из России

Российских интернет-пользователей всколыхнула появившаяся сегодня информация о том, что популярный видеосервис YouTube может уйти из РФ в связи с законом об ограничении деятельности онлайн-кинотеатров.

//Новости партнеров

//Общество

Олег Желтов: Розничные сети печатной продукции на грани банкротства (ВИДЕО)

Олег Желтов: Розничные сети печатной продукции на грани банкротства (ВИДЕО)

Рынок печатной продукции в настоящий момент переживает серьезный кризис. Во многом ситуация обусловлена развитием Интернета, однако это не главная проблема, с которой приходится сталкиваться печатным изданиям.

//В мире

Глава ЦРУ: Трампу стоит опасаться обещаний России

Глава ЦРУ: Трампу стоит опасаться обещаний России

Перед тем, как покинуть свой пост, Джон Бреннан дал несколько советов будущему президенту США. По его мнению, некоторые шаги, которые может предпринять Дональд Трамп, обернутся настоящей катастрофой.

//В мире

Юнкер рассказал о пользе антироссийских санкций

Юнкер рассказал о пользе антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии уверен, что решение о продлении санкций повлияет на международную политику Москвы. В случае же демонстрации возможности отмены ограничительных мер Россия «извлечет для себя выгоду».

//Общество

Хабаровские живодерки стали кумирами для подростков

Хабаровские живодерки стали кумирами для подростков

В Сети появились фотографии, размещенные двумя школьницами. Они заявили, что не просто восхищаются хабаровскими живодерками, а стремятся им подражать. Кстати, поклонники задержанных проживают в том же городе.

//Экономика

Минск направил Москве предложения по оплате поставок газа и нефти

Минск направил Москве предложения по оплате поставок газа и нефти

Россия и Белоруссия продолжают переговоры по вопросам поставок нефти и газа, график которых на третий квартал текущего года был снижен на 2,25 миллиона тонн в связи с неполной оплатой со стороны Минска.

//Спорт

Питерцев итоги первого круга РФПЛ не радуют

Питерцев итоги первого круга РФПЛ не радуют

Мирча Луческу приходил в одну команду, а руководить пришлось другой, «Зенит» покинули системообразующие игроки - Халк, Гарай, травмирован Дани, проблема с Витселем еще не решена.

//Общество

Ксения Собчак пришла на благотворительный аукцион в странном наряде (ФОТО)

Ксения Собчак пришла на благотворительный аукцион в странном наряде (ФОТО)

Не успела известная телеведущая оправиться от родов, как приступила к активной работе. В ЦУМе она провела благотворительный аукцион вместе со своим супругом. Причем модные критики отметили ее странный наряд.

//Происшествия

Пропавший месяц назад чемпион России по стендовой стрельбе найден мертвым

Пропавший месяц назад чемпион России по стендовой стрельбе найден мертвым

Около месяца велись поиски невернувшегося с тренировки чемпиона России по стендовой стрельбе Владислава Лошакова. Сегодня стало известно, что его тело было найдено неподалеку от одного из столичных парков.

//Общество

На Поклонной горе в столице появится самая большая в мире елочная игрушка

На Поклонной горе в столице появится самая большая в мире елочная игрушка

Светодиодная скульптура вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Ее признали самой большой в мире. Шар соберут из 23 тысяч лампочек. Его диаметр составит 17 метров, а внутри будет танцплощадка для всех желающих.

//В мире

Целый город уничтожен огнем в США

Целый город уничтожен огнем в США

Курортный Гатлинберг в США разрушен. Из него удалось эвакуировать 14 тысяч жителей. Однако жизни трех человек спасти не удалось. Сообщается о том, что стерты с лица Земли многие частные дома и отели.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры