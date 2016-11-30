Депутаты думских фракций заявили, что они поддержат президентский законопроект, усиливающий уголовную ответственность за преследование бизнесменов, во втором и третьем чтении. По мнению парламентариев, настало время положить конец давлению на предпринимателей.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «заказными» уголовными делами. В последнее время это стало носить массовый характер. Имеются в виду дела, которые возбуждаются с целью того, чтобы оказать давление на предпринимателей. Как правило, такие дела не доходят до суда, однако имеют весьма плачевные последствия. Бизнес либо разваливается, либо ему наносится серьезный урон, отмечает ТАСС.

Теперь за такие нарушения будут строго наказывать. Если бизнес закрылся или ему нанесли ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей, то виновные рискуют оказаться за решеткой. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как считают депутаты, такие меры благотворно скажутся не только на деятельности конкретных предпринимателей, но и на развитии бизнеса в целом в стране.