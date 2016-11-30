Кировчане могут контролировать работу дорожных служб в режиме онлайн

Как уточнили в областном министерстве информационных технологий и связи, публичная карта позволяет в сети Интернет в онлайн-режиме наблюдать за работой спецавтотранспорта на дорогах Кировской области с использованием навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС-GPS.

В настоящее время созданный ресурс работает в тестовом режиме, при этом уже сейчас он позволяет в формате реального времени отслеживать и контролировать работу более 820 единиц автотранспорта, участвующего в дорожных работах на территории г. Кирова и Кировской области.

– На сегодня обеспечена передача сигнала спутниковых систем ГЛОНАСС- GPS различных организаций, предоставляющих данные услуги, в единую региональную навигационно-информационную систему, – подчеркнул и.о. министра информационных технологий и связи Александр Зорин. – Это позволяет в формате «одного окна» вести мониторинг работы транспорта, прежде всего, участвующего в уборке улиц, дорог от снега, а также выполнении иных работ по их содержанию. При этом сейчас мы проводим анализ полноты и достаточности представленных сведений, прорабатываем вопрос использования дополнительных сервисов, в том числе сервисов связи, которые позволят повысить уровень и качество контроля со стороны жителей Кирова и области.

Напомним, что и.о. вице-губернатора Кировской области Константин Мищенко после проведённой выездной проверки работы дорожных и коммунальных служб г. Кирова взял на личный контроль работу кировских дорожников.