Олег Желтов: Розничные сети печатной продукции на грани банкротства (ВИДЕО)

Рынок печатной продукции в России в настоящий момент переживает серьезный кризис. Во многом ситуация обусловлена развитием Интернета, однако это не главная проблема, с которой приходится сталкиваться печатным изданиям.

Как рассказал генеральный директор Издательского дома “Аргументы недели” Олег Желтов в эфире Общественного телевидения России, одна из существующих проблем связана с подорожанием газетной бумаги. С Нового года бумкомбинаты, которых в России всего три, планируют на 16% увеличить ее стоимость, что не может не отразиться на конечной стоимости печатных изданий. Кроме того, в настоящий момент установлены достаточно высокие тарифы на доставку, что заставляет многих россиян отказаться от подписки на газеты.

Еще одна проблема заключается в давлении, которое оказывает администрация городов на розничные сети печатной продукции. Местные власти повышают цену за аренду земли, заставляют менять киоски, что, в свою очередь, отражается на стоимости газеты. Это опять же приводит к снижению спроса на издания.

Таким образом, многие розничные сети печатной продукции фактически оказались на грани банкротства или уже за этой гранью.

Интервью Олега Желтова можно посмотреть здесь.