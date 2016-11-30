В Минкомсвязи прокомментировали сообщения об уходе YouTube из России

Российских интернет-пользователей всколыхнула появившаяся сегодня информация о том, что популярный видеосервис YouTube может уйти из РФ в связи с законом об онлайн-кинотеатрах.

Однако в Минкомсвязи поспешили успокоить взволнованных россиян. Как сообщил замглавы ведомства Алексей Волин, сообщения об уходе YouTube из страны не соответствуют действительности. Ограничения, предусмотренные законом, будут касаться в основном деятельности онлайн-кинотеатров и других сервисов с профессиональным контентом. Поскольку на YouTube размещен по большей части пользовательский контент, под ограничения сервис не попадает.

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