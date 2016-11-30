Не успела Ксения Собчак оправиться после родов, как сразу же приступила к активной деятельности. Вместе со своим супругом Максимом Виторганом молодая мама провела благотворительный аукцион, который состоялся в ЦУМе.

Как сообщается, супруги старались всячески расхваливать одежду российских дизайнеров, чтобы повыгоднее ее продать. При этом наряд самой Собчак показался многим модным критикам несколько необычным, сообщает dni.ru.

Телеведущая была одета во все черное. Свободное платье держалось на двух лямках. Одна из них периодически спадала. Единственным акцентом другого цвета стала нижняя юбка. Она была контрастного белого цвета. Дополняли платье сапоги.

Причем, не впечатлил наряд не только специалистов. Пользователи Сети также раскритиковали его, когда Собчак выложила фото на своей странице в соцсети.









Фото: instagram.com