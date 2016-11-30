Французский музыкант Дидье Маруани, который был задержан накануне в Москве в связи с заявлением, поданным певцом Филиппом Киркоровым, уже отпущен из полиции. Тем не менее сегодня вечером ему предстоит еще одна встреча со следователем.

Как сообщалось ранее, Киркоров направил в правоохранительные органы заявление о вымогательстве, после чего Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны. Французский музыкант отказался давать показания из-за отсутствия представителя французского консульства.

Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Трунова, сообщила, что Маруани был отпущен из полиции, однако должен будет сегодня вечером явиться к следователю. Тем не менее уголовное дело на основании заявления Киркорова возбуждать не стали, более того - музыканту были принесены извинения.

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