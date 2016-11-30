СМИ: “Евросеть” будет ликвидирована в 2017 году

Уже в 2017 году одна из самых крупных российских сетей салонов связи может прекратить свое существование. Как сообщают “Ведомости”, бренд “Евросеть” в скором времени планируется ликвидировать.

Сообщается, что салоны сети предполагается разделить между двумя главными акционерами - “Мегафоном” и “Вымпелкомом”. При этом “Мегафон” был готов стать собственником бренда, однако в таком случае ему пришлось бы взять на себя и обязанности по выплате всех долгов “Евросети”, а речь, по данным издния, идет о 15 миллиардах рублей. В связи с этим долг, скорее всего, также будет поделен между операторами.

Газета пишет, что сделку между операторами планируется завершить уже к 24 декабря.