У добросовестных владельцев не будут отбирать жилье, приватизированное незаконно

В связи с тем, что в регионах участились случаи изъятия недвижимости у тех, кто добросовестно приобрел ее в собственность, Минэкономразвития решил принять меры. Ведомство разработало соответствующий законопроект, который должны принять в 2017 году.

Как рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, сегодня чиновники в регионах пересматривают документы о законности приватизации жилья в девяностых годах. При этом довольно часто обнаруживается, что оформление в собственность прошло незаконно. В таких случаях происходит обращение в суд и принимается решение об изъятии недвижимости у собственника.

Однако тут есть один значительный нюанс. Многие квартиры уже не раз меняли владельца. В итоге получается, что страдают люди, которые добросовестно купили жилье. В связи с этим предлагается принять законопроект, который запретит изымать жилье у добросовестных приобретателей, если оно является единственным, сообщает izvestia.ru.

Однако в Общественной палате отметили, что необходимо внести правки. Иначе нарушается правило равенства всех собственников. Ведь право на недвижимость принадлежит не только юридическим и физическим лицам, но и государству. В Общественной палате предлагают искать и привлекать к ответственности именно тех чиновников, которые виноваты в незаконной приватизации жилья.