Благовещенских пациентов оперировали врачи без образования и трудового договора

Одна из больниц Благовещенска вызвала интерес у правоохранительных органов после того, как на нее стали жаловаться пациенты. В частности, сообщается, что одной больной врачи удалили внутренний орган. Однако не смогли объяснить, зачем они это сделали.

Когда прокуратура начала проверку медицинского учреждения, то взялась за голову. Как оказалось, в больнице работали врачи, у которых не было профессионального образования. При этом они не заключали с клиникой трудового договора. Однако при этом оперировали пациентов, сообщает rbc.ru.

Помимо этого, проверяющие обнаружили, что в медицинских документах не указывалось, кто проводил оперативное вмешательство. Оборудование больницы не соответствовало стандартам. Теперь виновным предстоит понести наказание.