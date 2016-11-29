В Москве задержали Маруани по заявлению Киркорова

Стали известны подробности конфликта между Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани. Как сообщается, спор, который разгорелся вокруг песни "Жестокая любовь", для одной из стороны спора имел весьма плачевное продолжение.

Лидера французской группы Space задержали стражи порядка, когда тот пришел на встречу с российской звездой. Предполагалось, что обе стороны разгоревшегося конфликта пойдут на мировую. Однако этого не произошло. Более того, Маруани ожидал неожиданный поворот событий. На условленном месте он увидел не Киркорова, а полицию. Как стало известно, стражи порядка задержали музыканта, сообщает ТАСС.

Маруани обвинил российского певца в плагиате и потребовал выплатить ему немалую сумму. Однако Киркоров не согласился с этим. По некоторым данным он написал заявление в полицию, в котором сообщил о том, что у него вымогают деньги.





