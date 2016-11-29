Итоги соцопроса: что не устраивает туристов в Крыму

Эксперты решили выяснить, что вызывает нарекания у туристов, отдыхающих в Крыму, а что, наоборот, нравится. Для этого Министерство курортов и туризма опросило около трех тысяч гостей полуострова.

Как оказалось, прежде всего, туристов не устраивает соотношение цены и качества. Они жалуются на завышенную стоимость продуктов и проживания. При этом, по мнению отдыхающих, качество товаров и услуг оставляет желать лучшего.

Также туристов не устраивает состояние пляжной зоны, транспортное снабжение. Помимо прочего они указывали на грубость со стороны таксистов, сообщает ria.ru.

При этом туристы говорили, что в восторге от природы и климата полуострова, а также радушия и патриотизма местных жителей.