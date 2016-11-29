В Москве со дня на день ожидается появление Главы Удмуртии - Александра Васильевича Соловьева. По некоторым данным, он намеревается посетить председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и шефа внутренней политики Администрации Президента Андрея Ярина.

Зачем А.В. Соловьев просится в высокие кабинеты? Чтобы пожаловаться на полпреда президента в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича. И на главного федерального инспектора по Удмуртии тоже.

Почему А. В.Соловьев собирается именно к Матвиенко, Володину и Ярину?

Глава Удмуртии считает, что раз Валентина Матвиенко ранее рекомендовала его на руководство Удмуртией вместо надоевшего всем за 14 лет правления Александра Волкова, имевшего очень низкий рейтинг, то и дальше будет о нем заботиться и решать его вопросы.



Володин нужен Соловьеву потому что, в момент назначения его Главой Удмуртии, тот курировал все внутриполитические вопросы в стране. Ну, а перед Яриным Соловьев хочет предстать в лучшем свете, чтобы убедить его в своей необходимости в качестве Главы Удмуртии.



Предполагается, что А.В. Соловьев будет сетовать сильным мира сего на нескладывающиеся отношения с главным федеральным инспектором по Удмуртии. По версии А.В. Соловьева причиной сего является личная неприязнь, которую якобы главный инспектор по Удмуртии к нему испытывает.



Именно этим А.В.Соловьев хочет объяснить давление, со стороны правоохранительных органов, возникшее вокруг него в последнее время. Но на самом деле все гораздо более показательно и драматично.

17 ноября в Ижевске прошло более 30 обысков у юридических и физических лиц, имеющих прямое отношение к самому Главе Удмуртии. В российских СМИ эти новости из Удмуртии не получили должного освещения. Во многом это произошло из-за того, что события вокруг Улюкаева заслонили собой большинство других информационных поводов. И еще потому, что в Удмуртии позаботились о погашении любой активности СМИ в этом направлении.

Однако, масштаб проведенных 17 ноября оперативно-следственных действий впечатляет и наводит на размышления. В Ижевске правоохранители значительно активнее, нежели в делах Белых, Гайзера и других. Скорей всего это связано с той ненормальной ситуацией в республике, когда бизнесы, связанные с бюджетным и административным регулированием, контролируются родственниками или приближенными лицами А.В. Соловьева. (В республике, занимающей лишь 47 место по уровню экономического развития, его называют Соловьев-"большой"). У силовиков по этому поводу имеются вопросы, на которые, в частности, уже должен ответить Соловьев-"маленький" - друг и однофамилец Главы Удмуртии, один из руководителей дорожной отрасли Республики, А.М. Соловьев. Он курировал все конкурсные процедуры Миндортранса. В итоге большинство госконтрактов на сумму 25 миллиардов рублей выиграли предприятия, связанные с ближайшим окружением Главы Удмуртии. Соловьев-маленький, а именно так его и называют в регионе, задержан сотрудниками ФСБ 14 октября. Скорей всего это только начало проверок и разматывания клубка коррупционных проблем Миндортранса Удмуртии.

А проверять есть что. Например, тот же самый Миндортранс республики возглавляет Виктор Вахромеев - соратник Главы Удмуртии. А заместителями у него до задержания ФСБ был вышеупомянутый Александр Соловьев-"маленький". И младшая дочь руководителя региона Юлия Башкова. Причем, если Соловьев-"маленький" отвечал за конкурсы, то дочь Соловьева-"большого" - за проектную деятельность, ценообразование и приемку выполненных работ. Основную часть автодорожных проектных работ в Удмуртии проводило ОАО «Автодормостпроект», которым ранее руководила уже упомянутая Юлия Башкова, а сейчас возглавляет Захар Милостивенко - гражданский муж старшей дочери Главы Удмуртии - Евгении Сирик. И это только часть удивительных совпадений и коррупционных цепочек, раскопанных при помощи ОНФ Удмуртии. Все подробности жития в «гнезде Соловьином» в фильме «Секреты дорожного клана».

Между тем, если вернуться к делам самого Главы Удмуртии то, похоже, что ему не удастся без потерь выйти из коррупционных скандалов, сотрясающих его регион. Поэтому, если ему удастся попасть в те кабинеты, что он для себя определил, то речь, вероятно, пойдет и о возможностях незаметного ухода с должности по состоянию здоровья или чего- то еще близкого в этом роде. Так что с некоторых пор, Удмуртия совсем не тот спокойный регион, что прежде. Возможно, эта республика станет центром еще одного коррупционного скандала.





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