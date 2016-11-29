В Петербурге наказали чиновников, отремонтировавших дорогу с помощью фотошопа

В Санкт-Петербурге строго наказали чиновников, которые решили отчитаться о проделанной работе с помощью фотошопа. Администрация одного из районов северной столицы вместо того, чтобы отремонтировать дорогу по жалобам жителей, отредактировала фотографии с разбитым асфальтом и выложила снимки на сайте.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко очень жестко отозвался о поступке чиновников. Он не просто обозвал его «детским лепетом», но и заявил, что уже уволил виновных, сообщает ТАСС. Также он призвал городские службы уделять время реальным делам, а не освоению фотошопа. А чтобы закрепить результат, добавил, что освободит от занимаемой должности каждого, кто с этим не согласен.