Минздрав: беби-боксы создают террористическую угрозу

Спор вокруг необходимости беби-боксов продолжает набирать обороты. Теперь появилось мнение, что они могут стать находкой для террористов.

Как заявил представитель Министерства здравоохранения Олег Филиппов, такие места, где можно анонимно оставить ребенка, опасны. По его мнению, они создают террористическую угрозу.

Ведь абсолютно невозможно отследить, что в какой-то момент туда положат неизвестные. Они могут оставить кулек с малышом, а могут положить и завернутую взрывчатку, сообщает rbc.ru.

Напомним, что в июне этого года Госдума приостановила рассмотрение законопроекта о запрете беби-боксов, отправив его на доработку. При этом до сих пор есть мнение, что данная мера может спровоцировать рост преступлений в отношении детей.