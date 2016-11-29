Вице-премьер правительства Ольга Голодец обратилась к Минэкономразвития и Минкомсвязи дать разъяснение по поводу получения руководителем «Почта России» Дмитрием Страшновым вознаграждения в 95,4 млн рублей.

"Вопрос – почему руководитель ФГУП "Почта России" получил такие деньги, такое вознаграждение? Давайте сделаем официальный запрос: кто принимал решение, как принимал решение", - потребовала Голодец.

Генпрокуратура добивается возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой топ-менеджеру госкомпании Страшнову столь крупного вознаграждения, которое по оценке ведомства, завышено почти в 30 раз.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении самого Страшнова (по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями») и двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии (по ст. 293 «Халатность»).

Комментирую разразившийся скандал, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что все премии руководству «Почты России» выплачиваются строго в соответствии с действующим законодательством. Однако выяснилось, что прибыль ФГУП была образована в результате целевого финансирования из федерального бюджета, которое позволило перекрыть убытки “Почты России”, а по ряду значений показатели предприятия значительно снизились. Учитывая средний уровень зарплаты на предприятии, премия руководителю должна была составить по итогам 2014 года не более 3,2 млн руб.



