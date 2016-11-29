Байкер Хирург теперь предлагает еще и гимн российский изменить

Дополнить российский символ государственности советскими атрибутами – это еще не все инициативы байкера Хирурга (Александр Залдостанов). Он считает, что и российский государственный гимн требует изменений.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» прокомментировал свою инициативу по поводу герба: члены мотоклуба сами разработали новый символ государственности для байк-шоу в Севастополе, передает «Лайф».

«АН-онлайн» сообщали об этой инициативе байкера. Теперь он заявил, что гимн России тоже следует переделать. Если идея с гербом пройдет в Кремле, то следом придется и гимн переписывать, такова логика Залдостанова. Ведь если мы в гербе соединим символы СССР и императорской России, то это - же самое надо будет сделать и в главном музыкальном символе государства. Для этой инициативы у Хирурга, правда, готового проекта нет.

В Кремле прокомментировали инициативу Хирурга: ни о каком письме к Путину там не знают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что если таковое послание поступит, то президенту о нем обязательно доложат.