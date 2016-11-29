Путин на днях посетит Челябинск

Во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Челябинск.



Глава государства, как предполагается, посетит город в следующий понедельник, 5 декабря. Песков, согласно информации ТАСС, подтвердил журналистам, что подготовка рабочей поездки Владимира Путина в Челябинск на следующей неделе в настоящий момент активно ведется.

Представитель Кремля, однако, не стал уточнять детали программы визита, подчеркнув, что о ней будет сделано дополнительное объявление позже.