Правила возмещения ущерба для преступников изменились

Новые правила возмещения ущерба, нанесённого преступником, принял Верховный суд России. Расплачиваться смогут не только осужденные но и… кто угодно. Богатый спонсор или Госдеп США – не имеет значения.

Отныне требуется только просьба или согласие самого осужденного. А кто откажется? Разве что тот, кому тяжелее расплачивается перед благодетелем. В случае уклонения от уплаты налогов и сборов возместить ущерб имеет право и юрлицо, организация, написано в проекте пленума ВС РФ. Впрочем, обещание возместить нанесённый вред не освобождает обвиняемого от ответственности. Зато уже частичное выполнение может смягчить наказание.

Под возмещением ущерба бюджету РФ, нанесённого уклонением от уплаты налогов, Верховный суд предлагает понимать полную уплату долга без учёта пеней и штрафов.

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