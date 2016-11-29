Назван крайний срок приватизации Роснефти

Во вторник, 29 ноября, помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов назвал крайний срок приватизации "Роснефти".

Сделка по приватизации должна быть проведена до 15 декабря текущего года. Как сообщает ТАСС, Белоусов отметил, что ранее менеджменту "Роснефти" было предложено определиться с четким форматом приватизации компании до первого дня зимы 2016 года. Уточняется, что письмо было направлено, в частности, Игорю Сечину.

Напомним, ранее исполнительный директор нефтегазовой компании заявил, что распоряжение правительства РФ о продаже 19,5% акций компании в уходящем году выполняется по плану.