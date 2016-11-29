Российские няни и репетиторы получили налоговые каникулы

От НДФЛ на два ближайших года (2017 и 2018) освобождены граждане, которые работают сами на себя: репетиторы, нянечки, домохозяйки и т.п. Такое решение приняла 29 ноября Верхняя палата российского Парламента.

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах на два года для граждан категории «самозанятые», передает ТАСС.

Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой считать нянечек (сиделок) и репетиторов самозанятыми и освободить их от налогов.

Принятый закон рассчитан на то, что за два года упомянутые выше категории граждан смогут определиться, способны ли они платить НДФЛ «упрощенку», - по льготой ставке 13 процентов, либо им следует заняться чем-то иным. Чтобы попасть под действие новых поправок, необходимо встать на учет в налоговых органах.