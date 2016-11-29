В России станет проще банкротить физлица

Процедура банкротства частных лиц станет много проще после принятия изменений в соответствующий закон, которые инициирует Госдума РФ в следующем году. Арбитражный управляющий больше банкроту не понадобится.

Процедура физического банкротства для граждан, попавших в тяжелое финансовое положение, в настоящее время изрядно сложна, затратна и многим просто недоступна, пишет газета «Известия».

Парламентарии планирую принять поправки к закону о банкротстве, где отменят надобность в управляющем от арбитражного суда. Сообщается, что в этом случае процедура финансовой несостоятельности станет доступна более широкому кругу неплательщиков.

Цена за списание или реструктуризацию долгов в настоящее время – порядка 82 тысяч, то есть шестая часть от суммы, достаточной для начала процедуры банкротства (полмиллиона рублей).

Ранее Госдума приняла закон о снижении госпошлины на подачу заявления о финансовой несостоятельности с 6000 рублей до 300.