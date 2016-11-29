Марк Тайманов: нужно быть счастливым сегодня

В Петербурге в ночь на понедельник на 91-м году ушел из жизни выдающийся советский и российский гроссмейстер, чемпион СССР по шахматам 1956 года Марк Тайманов.



Тайманов дважды принимал участие в турнире претендентов − соревновании, где определяется соперник чемпиона мира в матче за шахматную корону.



В чемпионатах СССР он принимал участие 23 раза, а в 1956 году выиграл турнир. В составе сборной Советского Союза Тайманов выиграл шахматную олимпиаду и стал четырехкратным чемпионом Европы. В шахматном искусстве Марк Тайманов добился выдающихся результатов. Он был пятикратным чемпионом Ленинграда, чемпионом СССР, победителем Всемирной шахматной Олимпиады, двукратным чемпионом мира среди ветеранов, побеждал на многих международных турнирах. Марк Евгеньевич Тайманов внес значительный вклад в теорию шахмат. Он был гордостью отечественной школы, яркой и самобытной личностью, продолжал активно развивать шахматы и в последние годы. В 2014 году в Петербурге открылась шахматная школа гроссмейстера.

Марк Евгеньевич был и талантливым пианистом, лауреатом международных конкурсов, многие годы вел активную концертную деятельность. Записанный им альбом был издан в серии «Великие пианисты XX столетия». Перу Марка Тайманова принадлежат интересные книги, множество статей. Разносторонне одаренный, уникальный человек, он был истинным петербуржцем до конца преданным нашему великому городу, был известен не только как первоклассный шахматист, но и как выдающийся пианист. Мэтр долгое время не мог определиться, что же для него в жизни главное - шахматы или музыка? В интервью многим СМИ он всегда говорил, что и первое, и второе для него равнозначно. Марк Евгеньевич вел активный образ жизни. Вплоть до того момента, пока не попал в больницу (по нашим данным, это произошло 1,5 месяца назад). Каждый день у гроссмейстера был расписан буквально по минутам.



В 1971 году Марк Евгеньевич сразился с шахматным гением Робертом «Бобби» Фишером. Проиграл 0:6. После поражения на Тайманова начались гонения в СССР. Ему запретили выезжать за границу, лишили государственной стипендии…



Родным и близким Марка Евгеньевича уже успели выразить соболезнования председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. По мнению градоначальника, шахматиста и музыканта всегда отличали молодость души и стремление сделать как можно больше для любимого города. Невозможно не согласиться!

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