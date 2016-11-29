В якутскую полицию поступили служить собаки-клоны

Три «копии» лучшего в Корее пса-ищейки породы бельгийский малинуа доставлены в Россию. Об этом сообщило 29 ноября Российское военно-историческое общество (РВИО). Две собаки из трех станут полицейскими.

Председатель якутского филиала РВИО Валерий Чугунов сообщил журналистам, что одну ищейку общество оставит себе, а две подарит кинологам местной полиции, передает «Лента.ru».

Собаки были биологически копированы в корейских лабораториях Sooam. Специалисты заверяют, что у клонов точно такие же способности, как у их знаменитого прототипа, корейской ищейки.

Три годовалых кобеля-клона с кличками Том, Марк и Джек переданы РВИО в честь 60-летия университетского образования в Якутии. Что будут делать псы-ищейки в полиции, понятно, а вот в военно-историческом обществе им предстоит заниматься, как сказал Чугунов, поиском исторических захоронений.