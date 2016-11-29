Российская Общественная палоата (ОП) инициировала проект по подготовке доклада о правах человека в Рссии. При этом к подготовке доклада привлечена контора явно непрофильная: фирма по пошиву одежды.

Четыре с половиной миллиона рублей готова потратить Общественная палата (ОП) России на проведение исследования в области прав человека в России, пишет «Независимая газета».

Для реализации проекта решено было привлечь независимых экспертов, - ОП остановила выбор на фирме, которая специализируется на пошиве одежды.

Глава Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Сергей Митрохин, комментируя такой «необычный» выбор, заявил, что конкурентом у швейной фирмы на конкурсе было только похоронное агентство, - такой вот «богатый» выбор!

Митрохин отмечает, что к конкурсу изначально не были привлечены организации, занимающиеся правами человека в России - «Мемориал», Московская Хельсинкская группа (МХГ) и «Комитет за права человека».

Специалисты считают, что правозащитников к указанной теме специально не подпускают, дабы они не написали «что-нибудь лишнее».