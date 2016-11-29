Можешь сесть за руль - можешь купить алкоголь

Ближайший День дурака станет знаменательной датой для водителей автомобилей и тракторов: после 31 марта они смогут покупать алкогольные напитки в магазинах с помощью водительского удостоверения, а не паспорта.

Минпромторг готовит проект постановления правительства, который включит водительские права в число документов, которые подтверждают совершеннолетие покупателя спиртного. Что логично для России. Категория предъявляемых прав вряд ли будет иметь значение. Удобно: покупаешь бутылку - и за руль.

Таким образом, будет устранено юридическое несоответствие, согласно которому данный вид документа можно использовать для покупки сигарет. Как утверждает газета «Коммерсантъ», некоторые ритейлеры и Ассоциация компаний розничной торговли уже извещены о готовящихся изменениях.

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