Подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии арестован в Забайкалье

В Забайкальском крае Карымский районный суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, а также ранении его коллеги.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре, отметив, что суд в Забайкалье принял решение удовлетворить ходатайство следователя и заключил предполагаемого преступника под стражу. Уточняется, что региональный пресс-секретарь СУ СК России Егор Марков заявил, что судья согласился с предположением следствия о том, что обвиняемый способен скрыться или оказать давление на фигурантов текущего уголовного дела, если его оставят на свободе.

Сам подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии с мерой пресечения согласился.