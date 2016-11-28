В Комитете Госдумы по ЖКХ рассказали, ждёт ли горячую воду в кранах похолодание

В «Единой России» пока не готовы поддержать инициативу Роспотребнадзора по снижению температуры воды в российских кранах. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Сидякин во время пресс-конференции, посвящённой реформе ЖКХ.

Горячая вода пока останется горячей

«На сегодняшний день в нашем внутрипартийном обсуждении преобладает следующая точка зрения: мы пока не готовы поддержать такое решение, если оно будет без объяснений, гарантий и снижения тарифов, – сказал Сидякин. – Понятно, что выгодоприобретателями во всей этой истории являются, прежде всего, ресурсоснабжающие организации, чьи тарифы мы в 2014 году ограничили. Естественно, они ищут для себя новые способы извлечения прибыли, и одним из них является снижение энергозатрат на нагрев воды. Это логично, поэтому дискуссия такая и появилась, но граждане от этого страдать точно не должны – вот наша позиция».

Также Сидякин отметил, что в некоторых регионах сегодня температура горячей воды в кранах и так не всегда достигает 60 градусов из-за существующего люфта. Если же на федеральном уровне снизить сегодняшний норматив на десять градусов, то в таких регионах, с учётом люфта, вода будет течь еле тёплая, чего допустить нельзя.

Коснулись участники пресс-конференции и другой важной темы – программы переселения жильцов аварийных домов, реализацией которой сейчас занимается «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Целью программы, стартовавшей в 2008 и продолженной в 2013 году, согласно указанию президента, является расселение к сентябрю 2017 года 11,5 млн кв. м. площади аварийного фонда, где проживает 711 000 человек.

«С 2014 года по 1 ноября 2016 года переселено 419 000 человек из аварийного жилищного фонда площадью 6,5 млн кв. м. – это около 60% поставленной задачи, – рассказал первый заместитель генерального директора «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Владимир Талалыкин. – К концу 2016 года будет расселено ещё почти 1,5 млн кв.м. жилья, и мы выйдем на цифру примерно в 8 млн кв. м. площади расселённого аварийного жилья».

По словам Талалыкина, в ряде регионов, таких как Ингушетия, Московская, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ, программа уже завершена, но есть и отстающие регионы, в которых из-за недостатка компетентных специалистов, финансовых сложностей, а также неправильного планирования расселение идёт замедленными темпами. Среди таких регионов, например, Дагестан, Тыва, Забайкальский край, Амурская и Саратовская область. Чтобы как-то подтянуть отстающие регионы, вопрос переселения жителей аварийного фонда в них уже перевели на ручное управление: созданы комиссии с участием представителей «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и представителей общественных объединений, которые держат ситуацию под контролем.

Капремонт домов и не только

Не обошли вниманием и тему капитального ремонта в многоквартиных домах, взносы на который, к слову, с сентября этого года стали платить и жители Крыма и Севастополя. Всего же в программе капремонта, по словам Сидякина, сейчас числятся 744 799 домов, капитальный ремонт в которых пройдёт в течение ближайших 25 лет. В 2016 году планируется отремонтировать 47 471 из них – это площадь в 140 млн кв. м.

«По оценкам экспертов, чтобы отремонтировать все дома, нужно собрать почти шесть триллионов рублей – это больше годового оборота отрасли ЖКХ, который составляет 4,1 триллиона рублей, – отметил Сидякин. – По состоянию на 1 ноября начислено 136,146 млрд рублей взносов, а собрано 111,288 млрд, то есть собираемость равна 81,74%, что на 8,65% выше показателей прошлого года».

Помимо ветхого и аварийного жилья в сфере ЖКХ сегодня есть и другие ключевые вопросы, которые также сегодня на повестке дня. По словам Сидякина, уровень изношенности коммунальной инфраструктуры в отдельных сегментах, таких как, сети теплоснабжения, сегодня выше 50%, сети водоснабжения и водоотведения изношены приблизительно на 40%. Решать этот вопрос хотят с помощью практики концессионных соглашений. Те частные предприятия, которые будут брать в концессию объекты коммунальной инфраструктуры, например, водоканал, источник теплоснабжения или котельную, должны будут снижать аварийность этих объектов за счёт привлечённых инвестиций. Согласно довольно смелому плану государства, уровень удовлетворённости граждан услугами ЖКХ к 2020 году рассчитывают повысить с сегодняшних 52% до 80%.

Позаботиться обещают и дворовых территориях в российских городах. Программа «ЖКХ и городская среда», цель которой – благоустройство дворов, строительство новых и реконструкция существующих детских и спортивных площадок, а также реализация в городах типовых проектов, уже одобрена и обеспечена бюджетным финансированием – только в 2017 году на благоустройство дворовых территорий будет выделено 20 млрд рублей.