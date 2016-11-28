Детский омбудсмен предложила обязать врачей оповещать органы опеки о психически нездоровых матерях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением законодательно закрепить информирование органов опеки о психических отклонениях у женщин, имеющих детей.

По мнению Кузнецовой, необходимо законодательно обязать врачей оповещать органы опеки в том случае, если у матерей имеются проблемы с психическим здоровьем. Таким образом можно будет контролировать ситуацию в семьях и избежать трагических последствий при угрозе жизни и здоровью ребенка. В настоящее время эта информация является врачебной тайной.

Предложение встретило критику со стороны некоторых экспертов. Так, детский психиатр, сотрудник "Научного центра психического здоровья" (ФГБНУ НЦПЗ) Татьяна Крылатова считает, что привлечение других служб может негативно сказаться на оказании необходимой помощи самим больным. Она считает, что сами медучреждения должны контролировать ситуацию в семьях, где мать имеет психические заболевания.

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