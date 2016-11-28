Минтруд планирует сравнять пособие по безработице с прожиточным минимумом

В настоящее время в Министерстве труда России разрабатывается законопроект, который позволит сравнять максимальные выплаты по безработице с прожиточным минимумом.

По словам директора департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова, в настоящий момент законопроект, повышающий размер пособия до 7,5-8 тысяч рублей, находится в стадии согласования. Пресс-служба министерства сообщает, что он может быть рассмотрен уже на следующем заседании Общественного совета при ведомстве.

Однако Кирсанов подчеркнул, что в нынешней экономической ситуации уровень пособия необходимо сохранять на прежнем уровне, что и в прошлом году. То есть минимальный размер выплаты по-прежнему составит 850 рублей, а максимальный - 4900 рублей. Всего на выплату пособий в следующем году федеральный бюджет выделил 43 миллиона рублей.

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