Комитет гражданских инициатив: около четверти россиян получают социальную помощь

Институт соцподдержки в России нуждается в регулировании: в настоящее время по самым скромным подсчетам, социальную поддержку получает едва ли не каждый четвертый житель страны: порядка 42 миллионов человек.

Исследования социальных выплат в России провел Независимый институт социальной политики по просьбе Комитета гражданских инициатив, передает BBC.

Социологи выяснили, что в современной России невозможно даже точно выяснить точное число тех, кто пользуется социальными льготами. Областные бюджеты выделят пособия 30-38 миллионам человек (точнее сосчитать невозможно). Дело в том, что чиновники считают не количество обратившихся за помощью, а число обращений, так что один человек вполне может получать несколько пособий из регионального и из федерального бюджетов.

Таким образом, реальная цифра получателей соцпособий – порядка 42 миллионов. Население России - 146 544 710 человек.

Сообщается, что власти часто даже не пытаются выяснить, точно ли заявитель нуждается в соцподдержке и деньги уходят тем, кто и без них живет неплохо.

Вывод докладчиков таков, что в Росси нет четкой сбалансированной системы социальной поддержки, поэтому эта самая поддержка малоэффективна, а ведь государство тратит на нее 2,6% от ВВП, - немного меньше, чем на здравоохранение (3,5%).