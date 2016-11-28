Омская аптека продаст презервативы по пять рублей

Государственная аптека Омска объявила о продаже первой серии сверхдешевых контрацептивов для студентов и прочих бедных. За пять рублей производитель обещает потребителю изделия европейского качества.

Презервативы под брендом «Госаптека» будут стоить всего пять рублей, - дешевле уже некуда. И при этом производитель обещает хорошее качество (в противном случае изделие просто нет смысла покупать).

В пресс-релизе компании говорится о том, что их презервативы отвечают всем европейским требованиям и позволят многодетным и малообеспеченным семьям, а также студентам существенно экономить на контрацепции. Полное название сверхдешевого контрацептива - «ГОСаптекаБЕЗОПАСНОСТЬ», - упаковка из трех штук стоит 15 рублей.

Презервативы будет делать зарубежный производитель, который не называется. Известно, однако, что это точно не Китай.