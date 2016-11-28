Куба прощается с Фиделем Кастро

В столице Острова Свободы Гаване началась масштабная церемония прощания с отцом Кубинской революции Фиделем Кастро. Предваряя церемонию, в память об умершем Фиделе специальный корпус артиллерии дал 21 залп.

После артиллерийских залпов по всей стране были приспущены флаги: начался траур, передает «Росбалт».

Погребальный сосуд с прахом покойного Кастро выставлен в мемориальном комплексе имени Хосе Марти, что находится на площади Революции. Сегодня на этой площади проходит массовый митинг, где говорят о Фиделе Кастро.

Известно, что похоронят Фиделя 4 декабря на кладбище в Сантьяго-де-Куба, где родился отец Кубинской революции и похоронен его соратник, один из лидеров кубинского сопротивления Хосе Марти.

Фидель Кастро умер 25 ноября, в день начала освободительного движения на Кубе (десант с «кубинской Авроры», яхты «Гранма» в 1956 году) на 91-м году жизни.