В исторических залах Центрального Дома Ученых состоялось открытие Второй Ассамблеи общественной дипломатии "Будущее России". Под ее эгидой прошел Шестой общенациональный фестиваль «Будущее России» с участием детей-сирот, в адрес которого поступила Телеграмма от Президента Российской Федерации Владимира Путина, где сказано: «На протяжении ряда лет организаторы форума занимаются благородным делом – помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, раскрыть свои таланты и способности, обрести настоящих друзей, поверить в себя и в свое будущее».

Приветствия Ассамблее также направили: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр Культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, Заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Георгий Мурадов, Вице-президент Российской Академии Наук Валерий Козлов.

В мероприятии приняли участие более 800 делегатов, среди которых прославленные артисты, спортсмены, бизнесмены: Федор Бондарчук, Артем Михалков, Наталья Белохвостикова, Юрий Васильев, Эдгард Запашный, Валерий Волостных, Лариса Вербицкая, Виктория Андреянова, Галина Юдашкина, Андрей Руденский, Ирина Лачина, Дмитрий Сенников, Александр Стриженов, Эвклид Кюрдзидис, Анна Чурина, Ольга Кабо, Елена Захарова и другие.

Ассамблея общественной дипломатии "Будущее России" - это масштабный проект НКО "Центр духовно - нравственного единения "Будущее". Организатор проекта Екатерина Полозова рассказала, что Ассамблея посвящена обсуждению вопросов, касающихся продвижения достижений российских компаний, работающих в сфере науки, культуры, образования, с особым акцентом на социальную ответственность и воспитание подрастающего поколения.

Проводимый под эгидой Ассамблеи фестиваль способствует созданию детских творческих союзов для тех детей, которым нужна помощь в творческой реализации и пополнении своих знаний. Это уникальная площадка, где воспитанники детских домов обретают научных руководителей, наставников, друзей, семью.

Режиссер Федор Бондарчук, внимательно изучив все фестивальные номинации, среди которых – «Добро», «Красота», «Справедливость», «Идеал», «Отчизна», «Семья», «Русский язык», «Телевидение и театр», «Изобретатель», «Музыка», «Хореография», «Спорт», предложил учредить номинацию «Кино», чтобы на Ассамблее могла блеснуть еще одна грань детских способностей.

В дни проведения Шестого общенационального фестиваля – ассамблеи «Будущее России» для детей из Забайкальского края, Крыма, Мурманской области, Якутии, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского Автономного округа, Республики Коми, Урала, Хабаровского края и других регионов была организована насыщенная культурно-образовательная программа – посещение Георгиевского зала Большого Кремлевского Дворца, Храма Христа Спасителя, Большого театра, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Галереи искусств Зураба Церетели, а также репетиции и выступления на большой сцене.

Дети из детского дома Ярославской области, вместе со своим наставником, сочинили в честь нынешней Ассамблеи гимн, который был мгновенно подхвачен лауреатами и можно с уверенностью сказать, что песня разлетится по всей России, объединяя детей в творчестве, взрослых – в милосердии:

«Начни с небольшого, но важного очень:

Добра подари тем, кто рядом кусочек!

Чтоб люди узнали, кто друг им и брат:

Зовется общественный он дипломат!»

В рамках Ассамблеи состоялось заседание на тему «Роль общественной дипломатии в укреплении диалога и взаимопонимания между народами», где в дискуссиях на темы "Взгляд на будущее России", "Сделано в России", «Сделано с Россией», «Будущее в настоящем» приняли участие: Министр - советник Посольства Италии в Российской Федерации Микеле Томмази, Президент Ассоциации Итальянских Предпринимателей в РоссииЛуиза Бароне, генеральный консул Италии в Москве Габриэле Пападиа де Боттини, директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссиа» Марина Татарская, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России Татьяна Зонова, первый Вице-президент Федерации боевого самбо России Валерий Волостных, руководитель кардиохирургической службы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Михаил Абрамян, генеральный директор ООО СК «Главэнергострой» Сергей Немировский, заместитель генерального директора ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» Мария Макаревич, директор Греческого культурного центра Теодора Янници, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетный консул Италии в Липецке Витторио Террембини, Глава представительства UBI Banca в России, странах СНГ и Грузии Фердинандо Пелаццо, Советник посольства Республики Армения Мария Бабаян, директор ГБУ ЦССВ «Наш дом», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов, генеральный директор газеты «Аргументы недели» Олег Желтов, художница Наталья Костаки и другие.

Модераторами заседания выступили: специальный корреспондент телеканала «Россия 1» Гуля Балтаева и ведущая программы «Вести» Ирина Россиус.

Партнеры мероприятия: ПАО «Аэрофлот», ООО «Издательство «Академкнига/Учебник», ЗАО «Белая Дача Трейдинг», Фонд Московского Музея современного искусства, ЗАО «Ферреро Руссия», Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Паломнический центр Московского Патриархата, Экскурсионное бюро №1, Российский дом моды Виктории Андреяновой, газета «Аргументы недели», Межгосударственная телерадиокомпания «МИР».









































Ньюсмейкер: Екатерина Полозова, Председатель Оргкомитета Ассамблеи общественной дипломатии «Будущее России» +7 903 001 3515

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