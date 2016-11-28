СРОЧНО
|19:54  На югорских месторождениях погибло два нефтяника |19:52  Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов |19:17  СМИ: ведущий "Серебряного дождя" пытался покончить с собой во время эфира |18:57  Трамп готов разорвать соглашение о нормализации отношений с Кубой |18:53  Кремль: Послание Путина Федеральному собранию будет особенным |18:18  Николай Дроздов признал себя виновником ДТП и обещал навестить пострадавшую |17:05  Журнал "Форбс" составил рейтинг глав отраслей с самыми высокими зарплатами |16:34  Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома |15:25  Россия не хочет вмешательства МОК в переговоры с паралимпийским комитетом |15:02  Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене |15:01  В Подмосковье арестовали парня, который мог изувечить молодую девушку |14:58  В Чечне кошку с послеродовой депрессией смогли усмирить лишь сотрудники МЧС |14:53  Сборная России выиграла всё «золото» на чемпионате мира по ММА |14:48  Медведев: Российским регионам выделят дополнительно почти 2 миллиарда рублей |14:38  Стиральная машина убила в Подмосковье трех человек |13:57  Знаменитый телеведущий Николай Дроздов сбил женщину на дороге в Москве |13:34  В Сети опубликовали запись с места крушения вертолета вблизи Алушты (ВИДЕО) |13:10  В Ижевске девушка упала с девятнадцатого этажа |12:41  Ушел из жизни знаменитый российский шахматист |12:29  В аварии на "Кавказе" разбились восемь человек |12:09  Инцидент в Приморье: двухлетний малыш задавил маму и годовалого брата |11:52  Обугленное тело нашли в багажнике одного из автомобилей в Москве |11:16  В Подмосковье задержали таксиста, грабившего пассажиров с помощью мандаринов |11:09  Иномарка протаранила столб в Москве, девушка-водитель скончалась |10:31  На севере Москвы преступники напали на женщину, но ничего не взяли |10:05  В Екатеринбурге погибли двое рабочих, упав с семнадцатого этажа |09:58  Поедет ли Путин на похороны Кастро? |09:16  В ДТП под Иркутском грудной ребенок лишился матери |08:50  Глава Филиппин рассказал о своей встрече с Путиным |07:43  Школьница упала с крыши многоэтажного дома в Кемеровской области

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество

В Москве завершила свою работу Вторая Ассамблея общественной дипломатии

28 ноября 2016, 17:55 [ «АН-онлайн» ]

В Москве завершила свою работу Вторая Ассамблея общественной дипломатии

В исторических залах Центрального Дома Ученых состоялось открытие Второй Ассамблеи общественной дипломатии "Будущее России". Под ее эгидой прошел Шестой общенациональный фестиваль «Будущее России» с участием детей-сирот, в адрес которого поступила Телеграмма от Президента Российской Федерации Владимира Путина, где сказано: «На протяжении ряда лет организаторы форума занимаются благородным делом – помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, раскрыть свои таланты и способности, обрести настоящих друзей, поверить в себя и в свое будущее».

Приветствия Ассамблее также направили: Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр Культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, Заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Георгий Мурадов, Вице-президент Российской Академии Наук Валерий Козлов.

В мероприятии приняли участие более 800 делегатов, среди которых прославленные артисты, спортсмены, бизнесмены: Федор Бондарчук, Артем Михалков, Наталья Белохвостикова, Юрий Васильев, Эдгард Запашный, Валерий Волостных, Лариса Вербицкая, Виктория Андреянова, Галина Юдашкина, Андрей Руденский, Ирина Лачина, Дмитрий Сенников, Александр Стриженов, Эвклид Кюрдзидис, Анна Чурина, Ольга Кабо, Елена Захарова и другие.

Ассамблея общественной дипломатии "Будущее России" - это масштабный проект НКО "Центр духовно - нравственного единения "Будущее". Организатор проекта Екатерина Полозова рассказала, что Ассамблея посвящена обсуждению вопросов, касающихся продвижения достижений российских компаний, работающих в сфере науки, культуры, образования, с особым акцентом на социальную ответственность и воспитание подрастающего поколения.

Проводимый под эгидой Ассамблеи фестиваль способствует созданию детских творческих союзов для тех детей, которым нужна помощь в творческой реализации и пополнении своих знаний. Это уникальная площадка, где воспитанники детских домов обретают научных руководителей, наставников, друзей, семью.

Режиссер Федор Бондарчук, внимательно изучив все фестивальные номинации, среди которых – «Добро», «Красота», «Справедливость», «Идеал», «Отчизна», «Семья», «Русский язык», «Телевидение и театр», «Изобретатель», «Музыка», «Хореография», «Спорт», предложил учредить номинацию «Кино», чтобы на Ассамблее могла блеснуть еще одна грань детских способностей.

В дни проведения Шестого общенационального фестиваля – ассамблеи «Будущее России» для детей из Забайкальского края, Крыма, Мурманской области, Якутии, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского Автономного округа, Республики Коми, Урала, Хабаровского края и других регионов была организована насыщенная культурно-образовательная программа – посещение Георгиевского зала Большого Кремлевского Дворца, Храма Христа Спасителя, Большого театра, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Галереи искусств Зураба Церетели, а также репетиции и выступления на большой сцене.

Дети из детского дома Ярославской области, вместе со своим наставником, сочинили в честь нынешней Ассамблеи гимн, который был мгновенно подхвачен лауреатами и можно с уверенностью сказать, что песня разлетится по всей России, объединяя детей в творчестве, взрослых – в милосердии:

«Начни с небольшого, но важного очень:

Добра подари тем, кто рядом кусочек!

Чтоб люди узнали, кто друг им и брат:

Зовется общественный он дипломат!»

В рамках Ассамблеи состоялось заседание на тему «Роль общественной дипломатии в укреплении диалога и взаимопонимания между народами», где в дискуссиях на темы "Взгляд на будущее России", "Сделано в России", «Сделано с Россией», «Будущее в настоящем» приняли участие: Министр - советник Посольства Италии в Российской Федерации Микеле Томмази, Президент Ассоциации Итальянских Предпринимателей в РоссииЛуиза Бароне, генеральный консул Италии в Москве Габриэле Пападиа де Боттини, директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссиа» Марина Татарская, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России Татьяна Зонова, первый Вице-президент Федерации боевого самбо России Валерий Волостных, руководитель кардиохирургической службы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Михаил Абрамян, генеральный директор ООО СК «Главэнергострой» Сергей Немировский, заместитель генерального директора ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» Мария Макаревич, директор Греческого культурного центра Теодора Янници, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетный консул Италии в Липецке Витторио Террембини, Глава представительства UBI Banca в России, странах СНГ и Грузии Фердинандо Пелаццо, Советник посольства Республики Армения Мария Бабаян, директор ГБУ ЦССВ «Наш дом», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов, генеральный директор газеты «Аргументы недели» Олег Желтов, художница Наталья Костаки и другие.

Модераторами заседания выступили: специальный корреспондент телеканала «Россия 1» Гуля Балтаева и ведущая программы «Вести» Ирина Россиус.

Партнеры мероприятия: ПАО «Аэрофлот», ООО «Издательство «Академкнига/Учебник», ЗАО «Белая Дача Трейдинг», Фонд Московского Музея современного искусства, ЗАО «Ферреро Руссия», Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Паломнический центр Московского Патриархата, Экскурсионное бюро №1, Российский дом моды Виктории Андреяновой, газета «Аргументы недели», Межгосударственная телерадиокомпания «МИР».

Ньюсмейкер: Екатерина Полозова, Председатель Оргкомитета Ассамблеи общественной дипломатии «Будущее России» +7 903 001 3515

budros@bk.ru, centre@budros.ru

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Появились подробности стрельбы в Огайо

Появились подробности стрельбы в Огайо

Появились подробности инцидента, произошедшего сегодня на территории Университета Огайо, где неизвестный открыл стрельбу, в результате которой, по уточненным данным, пострадали девять человек.

//Общество

Медведев уволил замминистра образования, состоящего в РАН

Медведев уволил замминистра образования, состоящего в РАН

Как стало известно, сегодня российский премьер-министр Дмитрий Медведев своим указом освободил от занимаемой должности заместителя министра образования Алексея Лопатина, который также состоит в РАН.

//Общество

В Кремле прокомментировали дело о премии главы «Почты России»

В Кремле прокомментировали дело о премии главы «Почты России»

В Кремле не занимаются премированием руководителей госкомпаний. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков новость об интересе прокуратуры к годовой премии главы «Почты России» в 95 млн руб.

//Происшествия

Николай Дроздов признал себя виновником ДТП и обещал навестить пострадавшую

Николай Дроздов признал себя виновником ДТП и обещал навестить пострадавшую

78-летний телеведущий Николай Дроздов на своем автомобиле Suzuki Grand Vitara в воскресенье сбил 53-летнюю прохожую на улице Островитянова. Он тут же вызвал ей скорую помощь и дождался приезда правоохранителей.

//Происшествия

В авиакатастрофе в Крыму погибли продюсер фильма "Вий" и его спутница

В авиакатастрофе в Крыму погибли продюсер фильма "Вий" и его спутница

В авиакатастрофе, которая произошла сегодня утром в селе Виноградное (Алушта) погибли три человека. Их личности уже установлены. Это пилот и собственник вертолета и двое его пассажиров.

//Криминал

Педофила в пензенской колонии забили до смерти сокамерники

Педофила в пензенской колонии забили до смерти сокамерники

Мужчина, отбывающий срок в пензенской исправительной колонии за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, был убит сокамерниками в ходе вспыхнувшего конфликта.

//Происшествия

СМИ: ведущий "Серебряного дождя" пытался покончить с собой во время эфира

СМИ: ведущий "Серебряного дождя" пытался покончить с собой во время эфира

Суицид онлайн, к счастью, не удался: ведущий остался жив. Такой вывод сделали журналисты и свидетели той трансляции на страничке Александра Бунина в «Фейсбуке». Сама трансляция удалена, но комментарии остались.

//Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий отказывается выступать на "Евровидении"

Иеромонах Фотий отказывается выступать на "Евровидении"

Победитель четвертого сезона шоу «Голос» Иеромонах Фотий, единственный священнослужитель России, которому удалось прославиться благодаря телевизионному проекту, рассказал о гонорарах и "Евровидении".

//Образование

В российских школах вторым иностранным языком станет греческий

В российских школах вторым иностранным языком станет греческий

Министерства образования и науки двух стран, Греции и России, 28 ноября подписали договор о сотрудничестве и греческий язык будет включен в программу российских школ и станет вторым языком для изучения.

//Происшествия

На югорских месторождениях погибло два нефтяника

На югорских месторождениях погибло два нефтяника

Несчастные случаи на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа унесли жизни двоих бурильщиков, передает Следственный комитет ХМО 28 ноября. По фактам инцидентов заведены уголовные дела.

//Политика

Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов

Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов

Лидеры России и Филиппин, Владимир Путин и Родриго Дутерте, провели переговоры 19 ноября в Перу, в ходе которых российский президент пригласил иностранного коллегу посетить с визитом Россию.

//Новости ADWILE

//Криминал

В машине у петербурженки обнаружили труп

В машине у петербурженки обнаружили труп

Бдительные жители Санкт-Петербурга помогли полиции задержать женщину, пытавшуюся замести следы преступления. Они заметили, что она пытается погрузить в автомобиль раненого мужчину и сообщили в полицию.

//Общество

Омская аптека продаст презервативы по пять рублей

Омская аптека продаст презервативы по пять рублей

Государственная аптека Омска объявила о продаже первой серии сверхдешевых контрацептивов для студентов и прочих бедных. За пять рублей производитель обещает потребителю изделия европейского качества.

//В мире

В Огайо неизвестный открыл стрельбу в здании университета

В Огайо неизвестный открыл стрельбу в здании университета

В Огайо (США) на территории Университета штата неизвестный мужчина открыл стрельбу. Как сообщила полиция, в настоящий момент стрелок уже не представляет опасности, однако, предположительно, у него был сообщник.

//Политика

Трамп готов разорвать соглашение о нормализации отношений с Кубой

Трамп готов разорвать соглашение о нормализации отношений с Кубой

Комментируя известие о кончине Фиделя Кастро, Дональд Трамп назвал его диктатором, угнетавшим свой народ. Теперь он заявил о своем намерении отказаться от курса на нормализацию отношений с Кубой.

//Политика

Кремль: Послание Путина Федеральному собранию будет особенным

Кремль: Послание Путина Федеральному собранию будет особенным

Традиционное, 13-е по счету ежегодное Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет особенным по содержанию, однако в нем сохранится главный «путинский стержень», отметил Дмитрий Песков.

//В мире

Опрос показал, что Тимошенко стала бы президентом в случае проведения выборов на Украине

Опрос показал, что Тимошенко стала бы президентом в случае проведения выборов на Украине

Как показал опрос, проведенный социологической группой “Рейтинг”, лидер партии “Батькивщина”, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко стала бы президентом в случае проведения на Украине президентских выборов.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Куба прощается с Фиделем Кастро

Куба прощается с Фиделем Кастро

В столице Острова Свободы Гаване началась масштабная церемония прощания с отцом Кубинской революции Фиделем Кастро. Предваряя церемонию, в память об умершем Фиделе специальный корпус артиллерии дал 21 залп.

//Криминал

В Подмосковье бывшего следователя отправили в колонию на 7 лет за мошенничество

В Подмосковье бывшего следователя отправили в колонию на 7 лет за мошенничество

Городской суд Чехова (Московская область) 28 ноября огласил приговор по делу Андрея Сурайкина, который прежде возглавлял следственный отдел города. В колонию экс-следователь отправился за мошенничество.

//В мире

Янукович заявил о своей непричастности к расстрелам на Майдане

Янукович заявил о своей непричастности к расстрелам на Майдане

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса, проходящего в рамках заседания Святошинского суда в Киеве, заявил о том, что не отдавал приказа открывать огонь по участникам акций протеста на Майдане.

//Общество

В Москве завершила свою работу Вторая Ассамблея общественной дипломатии

В Москве завершила свою работу Вторая Ассамблея общественной дипломатии

В исторических залах Центрального Дома Ученых состоялось открытие Второй Ассамблеи общественной дипломатии "Будущее России". Под ее эгидой прошел Шестой общенациональный фестиваль «Будущее России» с участием детей-сирот...

//В мире

Начало «грузинской революции» в Украине

Начало «грузинской революции» в Украине

Опальный украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили, не успев еще даже официально зарегистрировать свою новую оппозиционную партию, уже пошел на приступ, собрав несколько тысяч человек на первый митинг.

//Криминал

Юноша из Санкт-Петербурга выловил и унес осетров из бассейна в ресторане

Юноша из Санкт-Петербурга выловил и унес осетров из бассейна в ресторане

Необычный рыбак-браконьер пойман в Курортном районе культурной столицы нашей родины. 19-летний паренек придумал оригинальный способ обогащения: он устроил рыбалку на осетров в аквариуме ресторана.

//Новости партнеров

//Криминал

В Ивановской области за информацию о маньяке заплатят 3 миллиона рублей (ФОТО)

В Ивановской области за информацию о маньяке заплатят 3 миллиона рублей (ФОТО)

В Ивановской области ищут серийного убийцу, на счету которого, как минимум, 30 преступлений. Приметы маньяка разосланы во все отделения полиции. Объявлено вознаграждение за информацию о нем – три миллиона рублей.

//Экономика

Журнал "Форбс" составил рейтинг глав отраслей с самыми высокими зарплатами

Журнал "Форбс" составил рейтинг глав отраслей с самыми высокими зарплатами

Как и ожидалось, первое место в рейтинге заняла нефтегазовая промышленность, где средняя зарплата в год – порядка 2,16 миллиона долларов. На второй строчке – топ-менеджеры тяжелой промышленности.

//В мире

Жители Барселоны не рады туристам (ВИДЕО)

Жители Барселоны не рады туристам (ВИДЕО)

Жители столицы Каталонии устроили акцию протеста против массового притока путешественников в свой город. По мнению активистов, это негативно сказывается на жизни горожан и превращает город в парк развлечений.

//Криминал

11-летнюю девочку в Калуге отец заставлял колоть себе руки за ошибки в школьной тетради

11-летнюю девочку в Калуге отец заставлял колоть себе руки за ошибки в школьной тетради

В Калуге одиннадцатилетняя девочка систематически подвергалась издевательствам собственного отца, неоднократно избивавшего ее, оправдывая свои издевательства над ребенком “воспитательными” целями.

//Спорт

Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома

Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома

Перелом ноги у многократной чемпионки мира и серебряной медалистки ОИ-2016 Яны Кудрявцевой дал негативные последствия. 19-летняя художественная гимнастка после операции вынуждена покинуть большой спорт.

//В мире

На Украине предложили расселить в стране мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС

На Украине предложили расселить в стране мигрантов в обмен на безвизовый режим с ЕС

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов выступил с предложением взять на себя квоту европейских стран на расселение мигрантов с Ближнего Востока в обмен на безвизовый режим с Евросоюзом.

//Культура

Аналога новогоднему шоу Цирка Чудес в России нет!

Аналога новогоднему шоу Цирка Чудес в России нет!

Грандиозная программа «Волшебный подарок Деда Мороза» - уникальный синтез циркового, театрального, музыкального шоу и шоу иллюзии. Герой шоу - самый обычный мальчик, только вот зимние праздники ему совсем не в радость.

//Общество

У россиянок наибольшее количество шансов руководить

У россиянок наибольшее количество шансов руководить

У гражданок России почти в полтора раза больше вероятности стать начальницами в разных сферах деятельности, чем у мужчин, считают авторы исследования в рамках проекта «Траектории в образовании и в профессии».

//Общество

Вот это сервис: в Копенгагене работает служба скорой сексуальной помощи

Вот это сервис: в Копенгагене работает служба скорой сексуальной помощи

Машины так называемой «скорой сексуальной помощи», что вышли 28 ноября на улицы столицы Дании, призваны оказывать всяческое содействие не клиентам, а прежде всего работницам «древнейшей профессии».

//Криминал

В Красноярске орудует серийный маньяк-педофил

В Красноярске орудует серийный маньяк-педофил

Силы следственных органов Красноярска брошены на поимку мужчины, заподозренном в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Совершено уже три аналогичных преступления.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры