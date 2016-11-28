Медведев уволил замминистра образования, состоящего в РАН

Как стало известно, сегодня российский премьер-министр Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности заместителя министра образования Алексея Лопатина, который также состоит в Российской академии наук (РАН).

Лопатин стал одним из высокопоставленных чиновников, состоящих в составе РАН, которые были освобождены от своих постов указами президента России. Кроме него были уволены также сотрудники управделами президента, ФСБ, Министерства обороны и МВД.

Однако Медведев подчеркнул, что Лопатин сам попросил об освобождении от должности, поскольку решил сосредоточиться на научной деятельности. Премьер пожелал ему успехов на поприще науки.

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