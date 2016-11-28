27 ноября руководство Уральского Горного университета приняло делегацию из Узбекистана. Помимо прочего, гостям продемонстрировали уникальный опыт объединения двух конфессий на базе одной кафедры.

Как сообщили в пресс-службе вуза, сегодня у кафедры два заведующих по направлениям: кандидат педагогических наук, магистр богословия, протоиерей Игорь Бачинин и известный исламовед, кандидат исторических наук Алексей Старостин. Этот опыт уникален для России, подчеркивают в УГГУ.

Сейчас на кафедре теологии учится около ста человек. Форма обучения заочная, выпускникам присуждается степень бакалавра. Студенты христианского направления изучают богословские дисциплины, библеистику, историю Церкви. А для тех, кто получает высшее образование по исламскому направлению, проводятся лекции по коранистике, хадисоведению, исламскому праву и богословию. На теологию в Горный университет поступают люди разных возрастов и профессий: священники, бизнесмены, госслужащие, преподаватели. Часть дисциплин студенты обоих направлений изучают совместно.



– Преподаватели кафедры поделились с гостями опытом построения образовательного процесса при чтении лекций общего характера, таких как история, философия, государственно-конфессиональные отношения, для смешанной аудитории мусульман и православных, – рассказал заведующий кафедрой теологии (направление «Ислам») Алексей Старостин. – Была интересная беседа и об образовательном подходе в воспитании у студентов чувства жизни в многонациональной стране, имеющей разные религиозные традиции и длительный опыт совместного проживания разных народов. Обмен опытом всегда полезен. Например, в этом году наша кафедра открыла магистратуру – на это нас вдохновило в том числе продуктивное сотрудничество с Ташкентским исламским университетом, ярким продолжателем тысячелетних традиций преподавания религиозных и философских дисциплин в постсоветском пространстве.

Члены делегации планируют также провести лекции и в других университетах региона.